Нейросеть "Жириновский" удивила ответом на вопрос о сроках окончания СВО
Нейросеть "Жириновский": Специальная военная операция продлится до полного восстановления мира
Нейросеть "Жириновский", которую презентовала партия ЛДПР на полях Петербургского международного экономического форума, дала прогноз относительно сроков окончания специальной военной операции на Украине. Алгоритм, обученный на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях покойного Владимира Жириновского, выдал ответ в его духе — операция будет продолжаться до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Журналисты были поражены тем, насколько точным оказалось попадание — нет сомнений, что Жириновский выразился бы точно так же.
"Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Специальная военная операция продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Победа России неизбежна. И мы достигнем всех поставленных целей", — заверила нейросеть.
Напомним, что Владимир Вольфович ушёл из жизни 6 апреля 2022 года, то есть после начала СВО, но он об этом, скорее всего, не знал — лидер ЛДПР в последние месяцы находился в очень тяжёлом состоянии. Жириновский был не только политическим тяжеловесом, но и нашим, российским Нострадамусом. Многие из его предсказаний сбылись с удивительной точностью. В частности, речь идёт о российской спецоперации на Украине и объявлении в стране частичной мобилизации. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв с 2005 года работал над книгами с пророчествами Жириновского. Так, в "Пророк 2.0" собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".
ТАСС / Владимир Смирнов