Нейросеть "Жириновский", которую презентовала партия ЛДПР на полях Петербургского международного экономического форума , дала прогноз относительно сроков окончания специальной военной операции на Украине. Алгоритм, обученный на научных публикациях, интервью и телевизионных выступлениях покойного Владимира Жириновского, выдал ответ в его духе — операция будет продолжаться до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Журналисты были поражены тем, насколько точным оказалось попадание — нет сомнений, что Жириновский выразился бы точно так же.

Напомним, что Владимир Вольфович ушёл из жизни 6 апреля 2022 года, то есть после начала СВО, но он об этом, скорее всего, не знал — лидер ЛДПР в последние месяцы находился в очень тяжёлом состоянии. Жириновский был не только политическим тяжеловесом, но и нашим, российским Нострадамусом. Многие из его предсказаний сбылись с удивительной точностью. В частности, речь идёт о российской спецоперации на Украине и объявлении в стране частичной мобилизации. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв с 2005 года работал над книгами с пророчествами Жириновского. Так, в "Пророк 2.0" собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".