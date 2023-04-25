10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются Владимир Путин однажды высказался об уникальной аналитике Жириновского, отметив, что его пророчества основаны на знаниях. Лайф собрал 10 главных прогнозов политика. 25 апреля, 12:58 Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Сегодня экс-лидеру ЛДПР — политику Владимиру Жириновскому — могло бы исполниться 77 лет. Скандальный и харизматичный пророк, чьи предсказания и анализ ситуации шокировали, а затем становились откровением, сбываются практически в точности. Что это такое? Грамотная работа с уникальным подсознанием или необычайные способности аналитика, мы теперь не узнаем. Но остались его предсказания, которые становятся реальностью, и россияне не перестают удивляться. Начнём обратный отсчёт.

Жириновский — об украинском конфликте в 2022 году

Владимир Жириновский напомнил, как нужно разговаривать с украинцами и что необходимо требовать от Киевского режима, а если они откажутся, тогда "мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля".

— Я бы хотел, чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия наконец-то станет снова Великой страной. И все должны нас уважать, иначе они сначала будут истреблять русских в Донбассе, а затем в западной части страны, — сказал Жириновский с трибуны Госдумы в конце 2021-го.

Предсказания Жириновского о СВО. Видео © T.me / Скабеева

Владимир Жириновский — о будущем США

Высказывался покойный лидер ЛДПР и о предстоящих испытаниях для американского народа. По его словам, в 2024 году в Америке не будет выборов, потому что и самой Америки не будет.

— Трамп снял лозунг "Сделаем Америку великой", заменил на "Спасём Америку". Вот, правильно, Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет, потому что Америки не будет, — сказал Жириновский за несколько месяцев до смерти, когда весь мир ещё был погружён в последствия эпидемии коронавируса.

Что покойный глава ЛДПР обещал Америке. Видео © T.me / Скот Риттер

Экс-глава ЛДПР — о разделе Украины

Политик предсказал объединение Незалежной и Польши ещё девять лет назад. Напомним, в марте 2014 года он вспомнил, что пять регионов на западе Украины были польскими землями. И скоро туда вернутся.

— Пришло время возвращения русских земель под наш флаг, но и западных земель Украины, которые в сталинское время были присоединены к Советскому Союзу, чтобы остановить немецкую армию подальше. Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно — польские земли. В закарпатских землях все говорят по-венгерски или по-русски, но не по-украински. Теперь время пришло вернуть трём натовским странам эти области: Румынии, Венгрии и Польше. Тогда исчезнет понятие западноукраинского нацизма и фашизма, — сказал Жириновский.

В другом выступлении на камеру политик обозначил, какие области Украины должны вернуться в состав России.

Жириновский предвидел распад Украины. Видео © Youtube / Михаил Афонин

— Крым уже вернулся. Должны вернуться ещё семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там, где абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело. Это земли, завоёванные нами у скифов, половцев, печенегов, наконец, у турок. Это всё одно и то же племя — древние тюрки. Никакого отношения к Украине они не имеют, — объяснял политик.

Пророческие слова о вхождении в состав России областей Незалежной. Видео © T.me / Никита Михалков

Что говорил Владимир Вольфович о победе "Талибана"

В 2014 году глава ЛДПР заявил о победе движения "Талибан" в Афганистане.

— Весь мир признает власть талибов с опозданием на 15 лет, — заявил политик девять лет назад, а его партия это сделала в 2014-м.

Что говорил Жириновский о климатическом оружии

Заявления о том, что определённым силам выгодно использовать климатический фактор, усугубляя природные условия и "организовывая" катастрофы, также не остались незамеченными. Их влияние на мировую политику и возможности ведения скрытой климатической войны политик назвал допингом.

Что Владимир Вольфович говорил о климатическом оружии. Видео © T.me / ИСТОРИИ ИЗ ПРОШЛОГО

— Жара или постоянные дожди, сегодня можно создавать и искусственные землетрясения, — сказал Жириновский. — Это делается хитро, такое происходит только в Азии или Африке, чтобы обезопасить золотой миллиард.

Вуаля. Спустя 10 лет его версия получила право на реализацию. В турецком обществе всерьёз начали рассматривать предпосылки к искусственной организации катастрофического землетрясения, унёсшего жизни более 50 тысяч людей.

Как Владимир Жириновский предсказал Майдан Украине

Владимир Жириновский несильно ценил управленческие качества экс-президента Украины и не скрывал этого задолго до Майдана 2014 года: "Там, где происходит революция, там руководители не самые умные, ничего не понимают. На Украине тоже будет революция. Потому что Янукович думает об одном: как продать себя подороже и кому".

Жириновский обещал гражданскую войну на Украине

— Если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО и население выступит против, а над ним будут издеваться… Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города, — сказал Жириновский в 2008 году. Кроме того, политик добавил, что если в Польше будут установлены ракеты, направленные на Россию, то мы будем вправе уничтожить эти ракеты и всё, что с ними связано. Потому что это угроза безопасности России.

Жириновский пророчествовал о Меркель, которая ведёт к власти фашистов

— Что делает Меркель? Она ведёт сегодня к власти фашистов. Она уйдёт, а они придут к власти. То же самое произойдёт в других странах, в том числе и во Франции. Кто выиграл в этой войне? — задавался вопросом политик и тут же отвечал сам себе. — Китай — великая мудрая страна. Как гибнет Европа и Америка, а Россия находится под угрозой.

Что предвидел Жириновский в итогах политики Меркель. Видео © Youtube / ЛДПР-ТВ

Жириновский — о крахе Европы

Владимир Жириновский пообещал очевидцам наблюдать разрушенную Европу уже через 20–30 лет. Это предсказание экс-лидер ЛДПР произнёс в 2016 году.

— На ваших глазах, если проживёте ещё тридцать лет, они (европейцы) погибнут. Их затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Это уже происходит. Уже в некоторых местах муэдзины зовут в мечети! Христиане дома сидят — им запрещено вообще всё!

— Это всё на ваших глазах, просто вы ещё пока этого не видите. Европе конец — не завтра, но через 20–30 лет, — сказал Жириновский.

Жириновский — о повороте Европы. Видео © T.me / Никита Михалков

Предсказания Жириновского на 2023–2024 годы

— Мы будем с Китаем, потому что это наш сосед. Будет мощная торговая война, которая, вполне вероятно, перерастёт в горячую. США падёт. Китай победит. Мы останемся крупнейшим европейским государством, — обещал Владимир Жириновский, и дай бог, чтобы его пророчества исполнились, пишут фолловеры в соцсетях.

Бывший лидер ЛДПР — о будущем и союзе Китая с Россией. Видео © Youtube / ЛДПР-ТВ

Авторы Елена Стафеева