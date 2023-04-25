10 главных предсказаний Жириновского, которые сбываются
Владимир Путин однажды высказался об уникальной аналитике Жириновского, отметив, что его пророчества основаны на знаниях. Лайф собрал 10 главных прогнозов политика.
Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Сегодня экс-лидеру ЛДПР — политику Владимиру Жириновскому — могло бы исполниться 77 лет. Скандальный и харизматичный пророк, чьи предсказания и анализ ситуации шокировали, а затем становились откровением, сбываются практически в точности. Что это такое? Грамотная работа с уникальным подсознанием или необычайные способности аналитика, мы теперь не узнаем. Но остались его предсказания, которые становятся реальностью, и россияне не перестают удивляться. Начнём обратный отсчёт.
Жириновский — об украинском конфликте в 2022 году
Владимир Жириновский напомнил, как нужно разговаривать с украинцами и что необходимо требовать от Киевского режима, а если они откажутся, тогда "мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля".
— Я бы хотел, чтобы 2022-й был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия наконец-то станет снова Великой страной. И все должны нас уважать, иначе они сначала будут истреблять русских в Донбассе, а затем в западной части страны, — сказал Жириновский с трибуны Госдумы в конце 2021-го.
Предсказания Жириновского о СВО. Видео © T.me / Скабеева
Владимир Жириновский — о будущем США
Высказывался покойный лидер ЛДПР и о предстоящих испытаниях для американского народа. По его словам, в 2024 году в Америке не будет выборов, потому что и самой Америки не будет.
— Трамп снял лозунг "Сделаем Америку великой", заменил на "Спасём Америку". Вот, правильно, Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет, потому что Америки не будет, — сказал Жириновский за несколько месяцев до смерти, когда весь мир ещё был погружён в последствия эпидемии коронавируса.
Что покойный глава ЛДПР обещал Америке. Видео © T.me / Скот Риттер
Экс-глава ЛДПР — о разделе Украины
Политик предсказал объединение Незалежной и Польши ещё девять лет назад. Напомним, в марте 2014 года он вспомнил, что пять регионов на западе Украины были польскими землями. И скоро туда вернутся.
— Пришло время возвращения русских земель под наш флаг, но и западных земель Украины, которые в сталинское время были присоединены к Советскому Союзу, чтобы остановить немецкую армию подальше. Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно — польские земли. В закарпатских землях все говорят по-венгерски или по-русски, но не по-украински. Теперь время пришло вернуть трём натовским странам эти области: Румынии, Венгрии и Польше. Тогда исчезнет понятие западноукраинского нацизма и фашизма, — сказал Жириновский.
В другом выступлении на камеру политик обозначил, какие области Украины должны вернуться в состав России.
Жириновский предвидел распад Украины. Видео © Youtube / Михаил Афонин
— Крым уже вернулся. Должны вернуться ещё семь областей: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса. Там, где абсолютно русское население, которое никогда никакого отношения к Украине не имело. Это земли, завоёванные нами у скифов, половцев, печенегов, наконец, у турок. Это всё одно и то же племя — древние тюрки. Никакого отношения к Украине они не имеют, — объяснял политик.
Пророческие слова о вхождении в состав России областей Незалежной. Видео © T.me / Никита Михалков
Что говорил Владимир Вольфович о победе "Талибана"
В 2014 году глава ЛДПР заявил о победе движения "Талибан" в Афганистане.
— Весь мир признает власть талибов с опозданием на 15 лет, — заявил политик девять лет назад, а его партия это сделала в 2014-м.
Что говорил Жириновский о климатическом оружии
Заявления о том, что определённым силам выгодно использовать климатический фактор, усугубляя природные условия и "организовывая" катастрофы, также не остались незамеченными. Их влияние на мировую политику и возможности ведения скрытой климатической войны политик назвал допингом.
Что Владимир Вольфович говорил о климатическом оружии. Видео © T.me / ИСТОРИИ ИЗ ПРОШЛОГО
— Жара или постоянные дожди, сегодня можно создавать и искусственные землетрясения, — сказал Жириновский. — Это делается хитро, такое происходит только в Азии или Африке, чтобы обезопасить золотой миллиард.
Вуаля. Спустя 10 лет его версия получила право на реализацию. В турецком обществе всерьёз начали рассматривать предпосылки к искусственной организации катастрофического землетрясения, унёсшего жизни более 50 тысяч людей.
Как Владимир Жириновский предсказал Майдан Украине
Владимир Жириновский несильно ценил управленческие качества экс-президента Украины и не скрывал этого задолго до Майдана 2014 года: "Там, где происходит революция, там руководители не самые умные, ничего не понимают. На Украине тоже будет революция. Потому что Янукович думает об одном: как продать себя подороже и кому".
Жириновский обещал гражданскую войну на Украине
— Если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО и население выступит против, а над ним будут издеваться… Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города, — сказал Жириновский в 2008 году. Кроме того, политик добавил, что если в Польше будут установлены ракеты, направленные на Россию, то мы будем вправе уничтожить эти ракеты и всё, что с ними связано. Потому что это угроза безопасности России.
Жириновский пророчествовал о Меркель, которая ведёт к власти фашистов
— Что делает Меркель? Она ведёт сегодня к власти фашистов. Она уйдёт, а они придут к власти. То же самое произойдёт в других странах, в том числе и во Франции. Кто выиграл в этой войне? — задавался вопросом политик и тут же отвечал сам себе. — Китай — великая мудрая страна. Как гибнет Европа и Америка, а Россия находится под угрозой.
Что предвидел Жириновский в итогах политики Меркель. Видео © Youtube / ЛДПР-ТВ
Жириновский — о крахе Европы
Владимир Жириновский пообещал очевидцам наблюдать разрушенную Европу уже через 20–30 лет. Это предсказание экс-лидер ЛДПР произнёс в 2016 году.
— На ваших глазах, если проживёте ещё тридцать лет, они (европейцы) погибнут. Их затопчут арабы, турки, курды, албанцы. Это уже происходит. Уже в некоторых местах муэдзины зовут в мечети! Христиане дома сидят — им запрещено вообще всё!
— Это всё на ваших глазах, просто вы ещё пока этого не видите. Европе конец — не завтра, но через 20–30 лет, — сказал Жириновский.
Жириновский — о повороте Европы. Видео © T.me / Никита Михалков
Предсказания Жириновского на 2023–2024 годы
— Мы будем с Китаем, потому что это наш сосед. Будет мощная торговая война, которая, вполне вероятно, перерастёт в горячую. США падёт. Китай победит. Мы останемся крупнейшим европейским государством, — обещал Владимир Жириновский, и дай бог, чтобы его пророчества исполнились, пишут фолловеры в соцсетях.
Бывший лидер ЛДПР — о будущем и союзе Китая с Россией. Видео © Youtube / ЛДПР-ТВ