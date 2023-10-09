В Кремле высказались о "пророчестве" Жириновского про Украину и войну на Ближнем Востоке
Песков: "Пророчества" Жириновского содержали точный анализ развития событий
Заявления бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что все забудут об Украине, когда вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, содержали точный анализ развития событий. Таким мнением в ходе брифинга поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Владимир Жириновский — о Ближнем Востоке. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ
"Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке вокруг Израиля. Эта тенденция опасна разрастанием, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", — сказал представитель Кремля, комментируя "предсказания" Жириновского.
Отметим, что ещё в 2019 году Жириновский предрекал, что об Украине забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тогда политик предположил, что эти события могут стать предвестниками третьей мировой войны, подчеркнув особую роль Ирана в них.
Напомним, что территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Число израильских военных, погибших в боях с ХАМАС, достигло 73. Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля.
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