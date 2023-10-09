В Кремле высказались о "пророчестве" Жириновского про Украину и войну на Ближнем Востоке

Заявления бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что все забудут об Украине, когда вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, содержали точный анализ развития событий. Таким мнением в ходе брифинга поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Жириновский — о Ближнем Востоке. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ

"Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке вокруг Израиля. Эта тенденция опасна разрастанием, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", — сказал представитель Кремля, комментируя "предсказания" Жириновского.