Сектор Газа ведёт обстрел Израиля, уже известно об одной жертве
На юге Израиля и в Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
На юге Израиля, а также в районе Тель-Авива рано утром 7 октября прозвучали сирены, предупреждающие жителей о ракетных обстрелах. Об этом информировала пресс-служба Армии обороны республики.
"Сирены прозвучали в Центральном и Южном Израиле. Подробности последуют", — говорится в сообщении ведомства.
На юге Израиля и в Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. Видео © X / Hamdah Salhut
Очевидцы в соцсетях сообщают о десятках выпущенных с территории сектора Газа ракет. Есть раненные осколками, на улицах вспыхивают пожары. Кроме того, появилась информация о стрельбе из автоматов в Сдероте. Израильские медики уже подтвердили гибель 70-летней женщины в результате ракетной атаки.
По данным радиовещательной компании Kan, погибшая жила в населённом пункте Гедера на юге Израиля. Женщина была тяжело ранена в результате попадания ракеты по её дому.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур.
А 5 июля система ПВО Израиля перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа. После этого израильская армия нанесла ответные удары по подпольному предприятию по производству оружия, а также по заводу, производящему материалы для ракет.
Кадр из видео X / Hamdah Salhut