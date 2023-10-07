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7 октября, 05:30

Сектор Газа ведёт обстрел Израиля, уже известно об одной жертве

На юге Израиля и в Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги

На юге Израиля, а также в районе Тель-Авива рано утром 7 октября прозвучали сирены, предупреждающие жителей о ракетных обстрелах. Об этом информировала пресс-служба Армии обороны республики.

"Сирены прозвучали в Центральном и Южном Израиле. Подробности последуют", — говорится в сообщении ведомства.

На юге Израиля и в Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги. Видео © X / Hamdah Salhut

Очевидцы в соцсетях сообщают о десятках выпущенных с территории сектора Газа ракет. Есть раненные осколками, на улицах вспыхивают пожары. Кроме того, появилась информация о стрельбе из автоматов в Сдероте. Израильские медики уже подтвердили гибель 70-летней женщины в результате ракетной атаки.

По данным радиовещательной компании Kan, погибшая жила в населённом пункте Гедера на юге Израиля. Женщина была тяжело ранена в результате попадания ракеты по её дому.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже выехал в Тель-Авив, где в ближайшее время проведёт срочное совещание с руководством силовых структур.

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А 5 июля система ПВО Израиля перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа. После этого израильская армия нанесла ответные удары по подпольному предприятию по производству оружия, а также по заводу, производящему материалы для ракет.

Обложка ©

Кадр из видео X / Hamdah Salhut

Лариса Сафронова
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