Регион

Уведомления отключены

5 июля, 03:25

Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенные оттуда ракеты

Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа после того, как система ПВО "Железный купол" сбила пять выпущенных ракет с его территории. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил.

Удар нанесён по подпольному предприятию по производству оружия, а также по заводу, производящему материалы для ракет.

Ответные удары Израиля после сбитых ракет, выпущенных из сектора Газа. Видео © Twitter / Sarwar

Премьер Израиля объявил об окончании КТО в Дженине и обещал повторение

Премьер Израиля объявил об окончании КТО в Дженине и обещал повторение

Ранее израильские военные сообщили о пяти сбитых ракетах, выпущенных из сектора Газа. Из-за этого в городе Сдерот и в прилегающих районах звучали сирены воздушной тревоги.

Обложка ©

Кадр видео Twitter / Sarwar

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров