Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенные оттуда ракеты

Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа после того, как система ПВО "Железный купол" сбила пять выпущенных ракет с его территории. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил.

Удар нанесён по подпольному предприятию по производству оружия, а также по заводу, производящему материалы для ракет.

Ответные удары Израиля после сбитых ракет, выпущенных из сектора Газа. Видео © Twitter / Sarwar