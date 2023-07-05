Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа в ответ на выпущенные оттуда ракеты
Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа после того, как система ПВО "Железный купол" сбила пять выпущенных ракет с его территории. Об этом сообщила пресс-служба вооружённых сил.
Удар нанесён по подпольному предприятию по производству оружия, а также по заводу, производящему материалы для ракет.
Ответные удары Израиля после сбитых ракет, выпущенных из сектора Газа. Видео © Twitter / Sarwar
Ранее израильские военные сообщили о пяти сбитых ракетах, выпущенных из сектора Газа. Из-за этого в городе Сдерот и в прилегающих районах звучали сирены воздушной тревоги.
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Кадр видео Twitter / Sarwar