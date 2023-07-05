ЦАХАЛ: Система ПВО Израиля перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа
В городе Сдерот близ сектора Газа и в прилегающих районах в среду прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.
Позднее ведомство рассказало, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет, все они успешно перехвачены системой противовоздушной обороны.
Накануне израильские военные начали выводить подразделения из Дженина после длившейся два дня контртеррористической операции. Из-за неё палестинские власти решили прекратить все контакты с Израилем.
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