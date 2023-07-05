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5 июля, 00:57

ЦАХАЛ: Система ПВО Израиля перехватила пять ракет, выпущенных из сектора Газа

В городе Сдерот близ сектора Газа и в прилегающих районах в среду прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

Позднее ведомство рассказало, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет, все они успешно перехвачены системой противовоздушной обороны.

Армия Израиля отчиталась о ходе КТО в Палестине

Армия Израиля отчиталась о ходе КТО в Палестине

Накануне израильские военные начали выводить подразделения из Дженина после длившейся два дня контртеррористической операции. Из-за неё палестинские власти решили прекратить все контакты с Израилем.

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Wikipedia / Israel Defense Forces. Iron Dome Battery Deployed Near Ashkelon

Лариса Сафронова
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