Армия Израиля отчиталась о ходе КТО в Палестине

Израиль в ночь на 3 июля обстрелял объекты вооружённых боевиков в палестинском Дженине в ходе проведения контртеррористической операции (КТО). Об этом рассказала армейская пресс-служба.

Удар Израиля по лагерю беженцев в Дженине. Видео © Twitter / Nananamedia365 / News_mideast

"Во время совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз наносили удары по объектам террористов и вооружённым боевикам в лагере в Дженине, чтобы противостоять этим угрозам", — говорится в сообщении.

Также израильские военные нанесли удар по складу с оружием и взрывчаткой и цеху по производству боеприпасов. Кроме того, была изъята самодельная установка для запуска ракет в лагере беженцев в Дженине. В настоящий момент боевики продолжают оказывать сопротивление, идёт перестрелка, утверждает армейская пресс-служба. На видео с места боёв, опубликованных в соцсетях, видны разрушенные постройки, улицы и испуганные местные жители.