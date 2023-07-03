Израиль начал контртеррористическую операцию в Палестине

В палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан началась масштабная израильская контртеррористическая операция. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Атакована штаб-квартира боевиков, где планировались террористические акты против Израиля. Там же располагался склад оружия. Это ответ на серию терактов, в ходе которых в Израиле весной было убито 14 человек.