Израиль начал контртеррористическую операцию в Палестине
ЦАХАЛ: Израиль проводит контртеррористическую операцию в палестинском Дженине
В палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан началась масштабная израильская контртеррористическая операция. Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В палестинском Дженине идёт израильская контртеррористическая операция. Видео © Twitter / Hakeam_ps
Атакована штаб-квартира боевиков, где планировались террористические акты против Израиля. Там же располагался склад оружия. Это ответ на серию терактов, в ходе которых в Израиле весной было убито 14 человек.
А ранее стало известно, что Израиль купит у США 25 истребителей F-35. В Минобороны страны оценили сделку примерно в три миллиарда долларов, финансирование обеспечивается американскими фондами помощи.
Кадр из видео Twitter / Hakeam_ps