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2 июля, 11:00

Израиль купит у США 25 истребителей F-35

Минобороны Израиля анонсировало покупку у правительства США 25 истребителей F-35

Министерство обороны Израиля заявило, что собирается приобрести у США 25 истребителей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin.

"Израильское Министерство обороны и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью истребителей F-35 Adir: 25 самолётов производства Lockheed Martin", — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны Израиля оценили сделку примерно в три миллиарда долларов, финансирование обеспечивается американскими фондами помощи. Таким образом, парк стелс-самолётов Вооружённых сил страны расширится до 75, уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что Lockheed Martin получила от Пентагона допзаказ на 126 истребителей F-35. Контракт включает 77 самолётов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также истребители для Бельгии (4), Великобритании (7), Дании (3), Италии (9), Нидерландов (6), Польши (6), Финляндии (8) и Японии (6).

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Министерство обороны Израиля

Ирина Фальке
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