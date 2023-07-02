Израиль купит у США 25 истребителей F-35

В Минобороны Израиля оценили сделку примерно в три миллиарда долларов, финансирование обеспечивается американскими фондами помощи. Таким образом, парк стелс-самолётов Вооружённых сил страны расширится до 75, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Lockheed Martin получила от Пентагона допзаказ на 126 истребителей F-35. Контракт включает 77 самолётов для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также истребители для Бельгии (4), Великобритании (7), Дании (3), Италии (9), Нидерландов (6), Польши (6), Финляндии (8) и Японии (6).