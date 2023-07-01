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1 июля, 15:21

Зеленский обвинил Запад в затягивании обучения пилотов ВСУ по управлению F-16

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил некоторых западных партнёров в затягивании с графиками подготовки пилотов ВСУ на истребителях F-16. Свои претензии он озвучил во время пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом, который сегодня прибыл с визитом в Киев.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнёры с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно", — отметил Зеленский.

В настоящее время нет понимания, когда Киев сможет вообще получить F-16, констатировал украинский президент.

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Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания возглавят коалицию по обучению лётчиков ВСУ на F-16. Эти страны будут взаимодействовать с США и другими союзниками при разработке плана подготовки.

Обложка ©

Getty Images / Carl Court

Наталья Исакова
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