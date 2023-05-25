Две страны решили возглавить обучение лётчиков ВСУ на F-16
Пентагон: Нидерланды и Дания возглавят коалицию по обучению лётчиков ВСУ на F-16
Нидерланды и Дания возглавят коалицию Евросоюза по обучению украинских военных пилотированию истребителей F-16. С таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам заседания многонациональной группы по координации поставок оружия Киеву.
"Планирование и реализация подготовки [украинских пилотов] будет серьёзной задачей, однако выполнить её поможет координация данной контактной группы. И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16", — отметил он.
Остин добавил, что в скором времени его коллеги из этих двух стран будут взаимодействовать с США и другими союзниками при разработке плана подготовки, куда уже предложили внести свой вклад Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о готовности Брюсселя в скором времени поставить истребители F-16 Киеву. При этом Португалия, например, решила не отдавать Украине свои самолёты, отказала Киеву и Испания.
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