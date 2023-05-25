Две страны решили возглавить обучение лётчиков ВСУ на F-16

Нидерланды и Дания возглавят коалицию Евросоюза по обучению украинских военных пилотированию истребителей F-16. С таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам заседания многонациональной группы по координации поставок оружия Киеву.

"Планирование и реализация подготовки [украинских пилотов] будет серьёзной задачей, однако выполнить её поможет координация данной контактной группы. И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16", — отметил он.