Боррель сообщил, что Евросоюз вскоре сможет поставить F-16 Украине
Евросоюз одобряет желание "Группы семи" передать Украине истребители F-16 уже в ближайшее время. Об этом заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.
"Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семёрки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия", — отметил он.
Напомним, недавно стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. В ближайшие месяцы будут определены сроки поставок. При этом в США якобы выдвинули условие: самолёты передадут, если ВСУ не будут наносить удары по территории России. Киев рассчитывает получить до 50 истребителей F-16. Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на саммитах G7 и призывал зарубежных лидеров передать больше истребителей.
ТАСС / Anthony Plyler