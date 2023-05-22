Боррель сообщил, что Евросоюз вскоре сможет поставить F-16 Украине

Евросоюз одобряет желание "Группы семи" передать Украине истребители F-16 уже в ближайшее время. Об этом заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

"Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семёрки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия", — отметил он.