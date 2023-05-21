Шольц исключил поставки F-16 Украине Германией

Немецкий канцлер Олаф Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 Киеву. Об этом он заявил журналистам на полях саммита "Большой семёрки" в Японии.

"Участие Германии в возможной поставке боевых самолётов Украине не обсуждается. Прежде всего, все знают, что у нас нет таких самолётов", — отрезал Шольц.

При этом Шольц назвал "важным посланием" для России обучение украинских пилотов. Он добавил, что Германия готова помогать во многих вопросах, в том числе поставлять танки, боеприпасы, средства противовоздушной обороны. По его словам, эта помощь напрямую связана с происходящим на Украине, где власти планируют наступление на начало лета.