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21 мая, 09:04

Шольц исключил поставки F-16 Украине Германией

Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей Киеву

Немецкий канцлер Олаф Шольц опроверг участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 Киеву. Об этом он заявил журналистам на полях саммита "Большой семёрки" в Японии.

"Участие Германии в возможной поставке боевых самолётов Украине не обсуждается. Прежде всего, все знают, что у нас нет таких самолётов", — отрезал Шольц.

При этом Шольц назвал "важным посланием" для России обучение украинских пилотов. Он добавил, что Германия готова помогать во многих вопросах, в том числе поставлять танки, боеприпасы, средства противовоздушной обороны. По его словам, эта помощь напрямую связана с происходящим на Украине, где власти планируют наступление на начало лета.

"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, финансово, гуманитарно, а также оружием", — подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Напомним, ранее Вашингтон и его союзники приняли решение передать Украине истребители F-16. Сроки поставок будут определены в ближайшие месяцы. При этом уточнялось, что американские партнёры якобы выдвинули Киеву условие: самолёты передадут только в том случае, если ВСУ пообещают не наносить удары по территории России. В России сочли такие условия "имитацией правового поведения".

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ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Николь Вербер
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