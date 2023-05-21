Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России
Шольц: Подготовка украинцев для F-16 станет долгосрочным проектом и сигналом РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме заявил, что подготовка пилотов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и неким сигналом для России.
"То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект", — сообщил Шольц.
Канцлер также признался, что США пока не знают, "что будет в конце обучения". В любом случае это станет свидетельством продолжения поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе и "посланием РФ".
Напомним, накануне стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. В ближайшие месяцы будут определены сроки поставок. При этом в США якобы выдвинули условие Киеву: самолёты передадут, если ВСУ не будут наносить удары по территории России.
Wikipedia / Michael Lucan