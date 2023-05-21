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21 мая, 04:26

Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Шольц: Подготовка украинцев для F-16 станет долгосрочным проектом и сигналом РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме заявил, что подготовка пилотов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и неким сигналом для России.

"То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект", — сообщил Шольц.

Канцлер также признался, что США пока не знают, "что будет в конце обучения". В любом случае это станет свидетельством продолжения поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе и "посланием РФ".

"Лестница эскалации": В МИД прокомментировали намерение Запада передать Украине истребители F-16

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Напомним, накануне стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. В ближайшие месяцы будут определены сроки поставок. При этом в США якобы выдвинули условие Киеву: самолёты передадут, если ВСУ не будут наносить удары по территории России.

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Wikipedia / Michael Lucan

Арина Родионова
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