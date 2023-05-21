Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

Канцлер Германии Олаф Шольц в кулуарах саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме заявил, что подготовка пилотов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и неким сигналом для России.

"То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект", — сообщил Шольц.