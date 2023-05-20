Белый дом заявил о неприемлемости применения Киевом F-16 для атак на Россию
Салливан: США поставят F-16 Киеву с требованием не наносить удары по России
Белый дом выступает против ударов Киева по территории России, а вся военная техника передаётся Украине с учётом соблюдения данного требования. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии передачи истребителей F-16.
"Все военные средства, которые США предоставляют Украине, поставляются с учётом основного требования, согласно которому Соединённые Штаты не будут способствовать или поддерживать удары по российской территории, что будет касаться и предоставления F-16 любой стороной. И Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим [требованиям]", — заявил Салливан.
По его словам, Киев "выполняет данное требование". Другие детали о поставках истребителей он не озвучил.
Ранее стало известно об изменившейся позиции Запада насчёт F-16 для Киева: США с союзниками готовы передать Украине истребители. Передача самолётов может осуществляться не напрямую от Вашингтона. В ближайшие месяцы США и другие западные страны определят время начала поставок, количество истребителей и кто именно предоставит их ВСУ.
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