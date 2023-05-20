Белый дом заявил о неприемлемости применения Киевом F-16 для атак на Россию

Белый дом выступает против ударов Киева по территории России, а вся военная техника передаётся Украине с учётом соблюдения данного требования. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в преддверии передачи истребителей F-16.

"Все военные средства, которые США предоставляют Украине, поставляются с учётом основного требования, согласно которому Соединённые Штаты не будут способствовать или поддерживать удары по российской территории, что будет касаться и предоставления F-16 любой стороной. И Украина последовательно заявляла, что она готова следовать этим [требованиям]", — заявил Салливан.

По его словам, Киев "выполняет данное требование". Другие детали о поставках истребителей он не озвучил.