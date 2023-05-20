Киев предупредили о логистическом кошмаре из-за поставок истребителей из США

За получение истребителей F-16 Украине придётся заплатить дороже, чем кажется. Как передаёт телеканал France 24, эти поставки обернутся для Киева логистическим кошмаром.

"Вместе с самолётом поставляется целый ряд оборудования, и сейчас нет гарантии, что оно будет доступно. <…> Существует также проблема с вооружением, которое будут нести эти истребители. Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки", — рассказал консультант в сфере обороны Марк Чассильян.

Если же страны НАТО не найдут достаточного количества ракет к самолётам, то целесообразность их поставки снижается до нуля. Такая помощь, по словам консультанта не будет иметь смысла, а транспортировка F-16 станет сложной логистической задачей.