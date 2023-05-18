СМИ узнали позицию США по поставкам Украине F-16 третьими странами

Пентагон не исключает поставки истребителей F-16 Киеву другими государствами. Это выяснила газета Politico, которая ссылается на свой источник в Министерстве обороны США.

"Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, требующей дать зелёный свет передаче F-16 на Украину, после того как Великобритания объявила, что будет обучать украинских пилотов-истребителей, а Киев увеличил свои запросы на боевые самолёты", — пишет издание.

Чтобы третьи государства смогли направить истребители или любые другие системы вооружений США, сначала они должны получить одобрение Вашингтона. На данный момент решение о поставке Украине истребителей не принято.