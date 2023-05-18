СМИ узнали позицию США по поставкам Украине F-16 третьими странами
Politico: Пентагон не возражает против поставок F-16 на Украину другими странами
Пентагон не исключает поставки истребителей F-16 Киеву другими государствами. Это выяснила газета Politico, которая ссылается на свой источник в Министерстве обороны США.
"Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, требующей дать зелёный свет передаче F-16 на Украину, после того как Великобритания объявила, что будет обучать украинских пилотов-истребителей, а Киев увеличил свои запросы на боевые самолёты", — пишет издание.
Чтобы третьи государства смогли направить истребители или любые другие системы вооружений США, сначала они должны получить одобрение Вашингтона. На данный момент решение о поставке Украине истребителей не принято.
Между тем Киев хочет получить от стран Запада до 50 самолётов F-16. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эта тема станет одной из главных на саммите G7 в Хиросиме (19–21 мая) и июльской встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Во время своего последнего европейского турне он получил "заверения" от лидеров стран Запада в том, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.