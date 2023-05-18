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18 мая, 04:23

СМИ узнали позицию США по поставкам Украине F-16 третьими странами

Politico: Пентагон не возражает против поставок F-16 на Украину другими странами

Пентагон не исключает поставки истребителей F-16 Киеву другими государствами. Это выяснила газета Politico, которая ссылается на свой источник в Министерстве обороны США.

"Администрация Байдена сталкивается с новой и усиленной кампанией давления, требующей дать зелёный свет передаче F-16 на Украину, после того как Великобритания объявила, что будет обучать украинских пилотов-истребителей, а Киев увеличил свои запросы на боевые самолёты", пишет издание.

Чтобы третьи государства смогли направить истребители или любые другие системы вооружений США, сначала они должны получить одобрение Вашингтона. На данный момент решение о поставке Украине истребителей не принято.

Белый дом не изменил решения не поставлять Киеву истребители F-16

Белый дом не изменил решения не поставлять Киеву истребители F-16

Между тем Киев хочет получить от стран Запада до 50 самолётов F-16. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эта тема станет одной из главных на саммите G7 в Хиросиме (19–21 мая) и июльской встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Во время своего последнего европейского турне он получил "заверения" от лидеров стран Запада в том, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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