Стало известно, сколько истребителей F-16 Киев мечтает получить от Запада
Politico: Украина хочет получить от Запада от 40 до 50 истребителей F-16
Киев хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.
"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", — говорится в статье.
По словам Сака, украинский президент Владимир Зеленский надеется, что тема F-16 станет одной из главных на саммите G7 в Хиросиме (19–21 мая) и июльской встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе. По словам советника, Зеленский во время своего последнего европейского турне получил "заверения" от лидеров стран Запада, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.
Как отмечает Politico, Германия, Франция, Великобритания и Италия не могут предложить Киеву F-16. Однако Сак считает, что эти страны могут "вдохновить" на поставки США и Турцию.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал о противоречиях в ЕС по истребителям F-16 для ВСУ. Также он призвал Запад продолжать оказывать помощь Киеву, так как в случае его поражения "конфликт с Россией не закончится".
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