Стало известно, сколько истребителей F-16 Киев мечтает получить от Запада

Киев хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

"Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба", — говорится в статье.

По словам Сака, украинский президент Владимир Зеленский надеется, что тема F-16 станет одной из главных на саммите G7 в Хиросиме (19–21 мая) и июльской встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе. По словам советника, Зеленский во время своего последнего европейского турне получил "заверения" от лидеров стран Запада, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Как отмечает Politico, Германия, Франция, Великобритания и Италия не могут предложить Киеву F-16. Однако Сак считает, что эти страны могут "вдохновить" на поставки США и Турцию.