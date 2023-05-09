Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 13:54

Премьер Нидерландов рассказал о противоречиях в ЕС по истребителям F-16 для ВСУ

Рютте: Нидерланды обсуждают с США, Британией и Данией поставки Украине F-16

Нидерланды ведут переговоры с США, Великобританией и Данией о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте, пишет Reuters.

"Мы ведём интенсивный диалог с Данией, Соединённым Королевством, некоторыми другими странами Европы, а также с США по поводу F-16", — сказал находящийся с визитом в Бразилии Рютте.

Политик добавил, что стороны пытаются уладить противоречия по вопросу поставок самолётов. Также Рютте призвал Запад продолжать оказывать помощь Киеву, так как в случае его поражения "конфликт с Россией не закончится". По словам нидерландского премьера, после начала СВО в странах Европы начали беспокоиться о собственной безопасности и необходимости защищать "демократические ценности".

В зоне риска: В чём опасность передачи Киеву истребителей F-16

В зоне риска: В чём опасность передачи Киеву истребителей F-16

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала трудной задачей поставку Украине истребителей F-16. По её словам, западные страны ведут дискуссию на этот счёт уже некоторое время, но никак не могут прийти к консенсусу. Тем временем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что есть некий прогресс по поставкам Киеву истребителей F-16. По его словам, ряд стран выразили готовность обучать украинских пилотов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • нидерланды
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров