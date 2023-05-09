Премьер Нидерландов рассказал о противоречиях в ЕС по истребителям F-16 для ВСУ
Рютте: Нидерланды обсуждают с США, Британией и Данией поставки Украине F-16
Нидерланды ведут переговоры с США, Великобританией и Данией о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте, пишет Reuters.
"Мы ведём интенсивный диалог с Данией, Соединённым Королевством, некоторыми другими странами Европы, а также с США по поводу F-16", — сказал находящийся с визитом в Бразилии Рютте.
Политик добавил, что стороны пытаются уладить противоречия по вопросу поставок самолётов. Также Рютте призвал Запад продолжать оказывать помощь Киеву, так как в случае его поражения "конфликт с Россией не закончится". По словам нидерландского премьера, после начала СВО в странах Европы начали беспокоиться о собственной безопасности и необходимости защищать "демократические ценности".
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала трудной задачей поставку Украине истребителей F-16. По её словам, западные страны ведут дискуссию на этот счёт уже некоторое время, но никак не могут прийти к консенсусу. Тем временем украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что есть некий прогресс по поставкам Киеву истребителей F-16. По его словам, ряд стран выразили готовность обучать украинских пилотов.
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