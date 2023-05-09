Премьер Нидерландов рассказал о противоречиях в ЕС по истребителям F-16 для ВСУ

Нидерланды ведут переговоры с США, Великобританией и Данией о передаче Украине истребителей F-16. Об этом сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте, пишет Reuters.

"Мы ведём интенсивный диалог с Данией, Соединённым Королевством, некоторыми другими странами Европы, а также с США по поводу F-16", — сказал находящийся с визитом в Бразилии Рютте.

Политик добавил, что стороны пытаются уладить противоречия по вопросу поставок самолётов. Также Рютте призвал Запад продолжать оказывать помощь Киеву, так как в случае его поражения "конфликт с Россией не закончится". По словам нидерландского премьера, после начала СВО в странах Европы начали беспокоиться о собственной безопасности и необходимости защищать "демократические ценности".