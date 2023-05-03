Премьер Дании назвала трудной задачей поставку Украине истребителей F-16

"Когда мы говорим об истребителях, это вопрос, который мы обсуждаем уже некоторое время, и это тот вопрос, который мы обсуждаем с союзниками. Это трудная задача, трудный вопрос, это всё ещё продолжающаяся дискуссия... мы её не закрыли", — сказала политик на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.