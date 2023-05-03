Премьер Дании назвала трудной задачей поставку Украине истребителей F-16
Тема с поставками Украине истребителей F-16 ещё обсуждается, их передача пока под вопросом. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
"Когда мы говорим об истребителях, это вопрос, который мы обсуждаем уже некоторое время, и это тот вопрос, который мы обсуждаем с союзниками. Это трудная задача, трудный вопрос, это всё ещё продолжающаяся дискуссия... мы её не закрыли", — сказала политик на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.
Напомним, в среду в Хельсинки состоялся саммит стран Северной Европы, в котором приняли участие главы Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Также с необъявленным визитом на встречу прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
ТАСС / EPA / EMIL NICOLAI HELMS