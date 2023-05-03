КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 09:33

Зеленский в среду прибудет с визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский намерен прибыть с визитом в Финляндию. Поездка запланирована на сегодня, сообщили в канцелярии финского лидера.

"Владимир Зеленский сегодня, 3 мая 2023 года, посетит Финляндию с официальным визитом по приглашению президента Республики Финляндия Саули Ниинистё", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, последняя заграничная поездка Зеленского состоялась почти месяц назад в Польшу. Тогда украинский президент заявил, что договорился с польским коллегой стереть все границы между двумя странами. Эти слова вызвали панику в Сети.

В последний путь: Куда отправляют "отдыхать" Зеленского эксперты со всего мира

В последний путь: Куда отправляют "отдыхать" Зеленского эксперты со всего мира

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t.me / V_Zelenskiy_official

Максим Плетнёв
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