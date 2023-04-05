ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 16:14

Намёк Зеленского на вхождение Украины в состав Польши вызвал панику в Сети

В Twitter шокированы словами Зеленского о границе между Украиной и Польшей

<p>Владимир Зеленский и Анджей Дуда с жёнами на встрече в Польше. Обложка © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский и Анджей Дуда с жёнами на встрече в Польше. Обложка © Офис президента Украины

Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши после слов президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Во время визита лидер Незалежной заявил, что между двумя странами в будущем не будет границ.

"Этим Зеленский говорит, что Польша захватит Украину", — поделился выводом один из пользователей.

"Просто в будущем не будет Украины", — согласился второй.

"Приятно слышать, что вы согласны, чтобы ваша страна стала новым регионом Польши", — заметил ещё один комментатор.

"Границ не будет, потому что после этого конфликта Польша заберёт себе все территории Украины", — заключил другой читатель.

"Вы предлагаете создать польско-украинское содружество?" обратился с вопросом ещё один.

Другой заключил, что вхождение Украины в состав Польши решило бы много проблем. Таким образом, страна сразу бы вошла и в ЕС, и в НАТО, иронично заметил он.

Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский впервые прибыл в соседнюю республику с официальным визитом. В ходе встречи Дуда обещал Украине половину флота Польши из истребителей МиГ-29. Далее Зеленский хочет выступить у Королевского замка с речью, обращённой к полякам и проживающим здесь украинцам.

Нарышкин объяснил, почему Польша жаждет краха Украины

Нарышкин объяснил, почему Польша жаждет краха Украины

Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров