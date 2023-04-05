Намёк Зеленского на вхождение Украины в состав Польши вызвал панику в Сети
В Twitter шокированы словами Зеленского о границе между Украиной и Польшей
Владимир Зеленский и Анджей Дуда с жёнами на встрече в Польше. Обложка © Офис президента Украины
Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши после слов президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Во время визита лидер Незалежной заявил, что между двумя странами в будущем не будет границ.
"Этим Зеленский говорит, что Польша захватит Украину", — поделился выводом один из пользователей.
"Просто в будущем не будет Украины", — согласился второй.
"Приятно слышать, что вы согласны, чтобы ваша страна стала новым регионом Польши", — заметил ещё один комментатор.
"Границ не будет, потому что после этого конфликта Польша заберёт себе все территории Украины", — заключил другой читатель.
"Вы предлагаете создать польско-украинское содружество?" — обратился с вопросом ещё один.
Другой заключил, что вхождение Украины в состав Польши решило бы много проблем. Таким образом, страна сразу бы вошла и в ЕС, и в НАТО, иронично заметил он.
Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский впервые прибыл в соседнюю республику с официальным визитом. В ходе встречи Дуда обещал Украине половину флота Польши из истребителей МиГ-29. Далее Зеленский хочет выступить у Королевского замка с речью, обращённой к полякам и проживающим здесь украинцам.