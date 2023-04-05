Намёк Зеленского на вхождение Украины в состав Польши вызвал панику в Сети

Пользователи Twitter предположили, что Украина станет частью Польши после слов президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Во время визита лидер Незалежной заявил, что между двумя странами в будущем не будет границ.

"Этим Зеленский говорит, что Польша захватит Украину", — поделился выводом один из пользователей.

"Просто в будущем не будет Украины", — согласился второй.

"Приятно слышать, что вы согласны, чтобы ваша страна стала новым регионом Польши", — заметил ещё один комментатор.

"Границ не будет, потому что после этого конфликта Польша заберёт себе все территории Украины", — заключил другой читатель.

"Вы предлагаете создать польско-украинское содружество?" — обратился с вопросом ещё один.