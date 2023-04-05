Зеленский с Дудой договорились стереть все границы между Украиной и Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что в будущем границы между странами исчезнут.

"Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнёров, встреча друзей. <...> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических", — сказал Зеленский во время встречи, трансляцию которой вёл телеканал "Рада".

А Дуда наградил Зеленского орденом Белого орла — высшей государственной наградой Польши.