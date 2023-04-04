Нарышкин объяснил, почему Польша жаждет краха Украины

Присоединение Восточных Крес (так в Польше называют свои бывшие территории, ныне входящие в состав Украины, Белоруссии и Литвы) стало для Варшавы элементом национальной политики. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Это становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться не может", — заявил Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске.

По его словам, польские националисты мечтают получить контроль над западными территориями Незалежной. Условием для этого в Варшаве считают крах украинской государственности в результате военного поражения. Именно поэтому Польша выступает против мирного урегулирования конфликта, отметил глава СВР.