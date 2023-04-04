Нарышкин объяснил, почему Польша жаждет краха Украины
Нарышкин счёл частью национальной идеологии Польши желание отнять у Киева Восточные Кресы
Присоединение Восточных Крес (так в Польше называют свои бывшие территории, ныне входящие в состав Украины, Белоруссии и Литвы) стало для Варшавы элементом национальной политики. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Это становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться не может", — заявил Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске.
По его словам, польские националисты мечтают получить контроль над западными территориями Незалежной. Условием для этого в Варшаве считают крах украинской государственности в результате военного поражения. Именно поэтому Польша выступает против мирного урегулирования конфликта, отметил глава СВР.
"Польское руководство в буквальном смысле ждёт удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями, над бывшими Восточными Кресами", — указал Нарышкин, добавив, что именно по этой причине Варшава будет постоянно оказывать помощь Киеву.
Ранее представитель президента Польши Анджея Дуды сообщил о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29. При этом замглавы МВД республики Павел Яблоньский ранее отмечал, что Варшава не станет передавать Киеву все свои советские истребители этой модели.
ТАСС / Александр Щербак