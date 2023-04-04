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4 апреля, 09:32

Нарышкин объяснил, почему Польша жаждет краха Украины

Нарышкин счёл частью национальной идеологии Польши желание отнять у Киева Восточные Кресы

Присоединение Восточных Крес (так в Польше называют свои бывшие территории, ныне входящие в состав Украины, Белоруссии и Литвы) стало для Варшавы элементом национальной политики. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Это становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться не может", — заявил Нарышкин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске.

По его словам, польские националисты мечтают получить контроль над западными территориями Незалежной. Условием для этого в Варшаве считают крах украинской государственности в результате военного поражения. Именно поэтому Польша выступает против мирного урегулирования конфликта, отметил глава СВР.

"Польское руководство в буквальном смысле ждёт удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями, над бывшими Восточными Кресами", — указал Нарышкин, добавив, что именно по этой причине Варшава будет постоянно оказывать помощь Киеву.

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ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов
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