Пора платить по счетам: Как будет проходить аннексия Украины Политолог Дмитрий Родионов — о начавшейся аннексии Украины и деталях процесса. 25 марта, 23:40 ОБложка © Shutterstock

В Сенат Румынии внесён законопроект, подразумевающий аннексию у Украины территорий, принадлежавших некогда Королевству Румыния.

С такой инициативой к коллегам обратилась сенатор Диана Шошоакэ. Предложенный ею проект документа предлагает денонсировать Договор об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной, заключённый в 1997 году, и аннексировать некоторые бывшие румынские, а ныне украинские территории.

В статье 2 законопроекта говорится: "На основании статьи 27 Договора он будет денонсирован румынской стороной в 2027 году с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до истечения срока действия". В статье 3 — что "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно: Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

Автор документа также отметила, что этим законом хочет вернуть культурную идентичность, традиции, обычаи и религию румынскому населению Украины, численность которого оценивается примерно в один миллион, включая смешанные семьи. По её словам, этнические румыны на Украине лишены права учиться на родном языке и не представлены в Верховной раде.

Румыны — не единственное нацменьшинство, что не представлено в Раде. И уж тем более не единственное нацменьшинство, чьи права не соблюдаются. На Украине действуют абсолютно нацистские законы "о языке" и "об образовании", которые хоть и направлены в первую очередь против русских, но касаются всех меньшинств: румын, венгров, поляков и т.д.

И если в Польше неоднократно высказывались о правах поляков, в Венгрии — о правах венгров в Закарпатье (в Будапеште не только высказываются, но и совершают конкретные действия в их защиту, блокируя евроатлантические инициативы Киева, отказываясь поставлять ему оружие и присоединяться к антироссийским санкциям), то Румыния до этого момента молчала.

Сколько румын на Украине

Румын на Украине куда больше, чем тех же поляков в Галиции или венгров в Закарпатье. В Северной Буковине (Черновицкая область) румын и молдаван — около 20 процентов населения. А в районе Герца их и вовсе большинство — около 95% населения. В Глубоковском районе — около 45%, в Сторожинецком районе — 37%. Согласитесь, достаточно для того, чтобы на что-то претендовать.

Если же, собственно, румынская община Украины все годы незалежности не раз обращалась к Киеву с требованиями признать себя "коренным населением", вернуть румынские топонимы, иметь представительство в парламенте, вновь открыть Черновицкий национальный университет, то румынские власти, в отличие от тех же венгерских, ничего никогда не требовали. И территориальных претензий, упаси боже, не выдвигали. И если в Польше и Венгрии вопросы "возвращения исторических территорий" время от времени поднимаются на уровне риторики отдельных политиков, в Польше националисты регулярно проводят акции в поддержку возвращения "Восточных кресов", то в Румынии такого не было никогда.

Не первый звонок

Впрочем, первый звоночек прозвучал ещё в сентябре прошлого года, когда экс-министр иностранных дел и образования Румынии политолог Андрей Марга заявил, что Украина "находится в неестественных границах и должна уступить земли".

"Мы здесь с совершенно особой ситуацией, и я со всей ответственностью к этому отношусь, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, России — Донбасс и Крым. Это территории других стран", — сказал он тогда, мотивируя свою позицию тем, что Киеву так и не удалось построить демократию.

В Посольстве Украины эти заявления назвали неприемлемыми и оскорбительными, а также ставящими под сомнение нерушимость границ Украины. В МИД Румынии открестились от слов бывшего начальника, заявив, что они "находятся в грубом противоречии с официальной позицией Румынии по отношению к спецоперации России, а также с принципами международного права".

Марга же не только не взял назад свои слова, но и вовсе пошёл вразнос: "Я всегда готов повторить уже сделанные мною заявления, потому что они выражают самую простую правду. Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными".

Можно, конечно, сказать, что Марга маргинал (хотя он, вообще-то, выпускник Франкфуртского университета и профессор Вестфальского университета, ректор Университета Бабеша – Бойяи, лауреат престижной Гердеровской премии, трижды возглавлял Минобразования), а главное — бывший чиновник, чьи слова можно не воспринимать всерьёз.

Но вот Диана Шошоакэ — действующий сенатор. Да, она из ультраправых, выступает за выход из ЕС, поддерживает российскую СВО на Украине и не раз обвинялась в связях с Россией. Едва ли она выражает мнение большинства. Тем не менее заявления о необходимости расчленения Украины в Румынии на официальном уровне звучат впервые. И это второй звоночек.

Повторю, румын на приграничных территориях предостаточно. Кстати, многие из них граждане Румынии, ведь Бухарест тоже время зря не терял, раздавая паспорта. Если же говорить об исторических правах, то Румыния действительно владела этими землями (не только Северной Буковиной, но и всей Бессарабией, включая современную Молдавию) с 1918 по 1940 год (до этого указанные территории много веков были частью дунайских княжеств: те же Черновцы никогда до 1940-го не были частью ни Российской империи, ни СССР, следовательно, Украины). И если на официальном уровне об этом не говорили, то это не значит, что об этом не думали.

Говоря о румынских притязаниях, обычно принято вспоминать Молдавию. Но Молдавия, как к ней ни относись, несмотря даже на ускоренную румынизацию, пока что всё же независимое государство, суверенитету которого формально ничего не угрожает. А вот судьба украинской государственности на фоне проведения СВО находится под большим вопросом.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Российская армия дойдёт до Львова, если понадобится. В России его слова многие восприняли несерьёзно, а вот в Варшаве точно услышали и приняли к сведению. И в Бухаресте. Едва ли кто-то сейчас задумывается о возможности того, что ВС РФ дойдут до Черновцов, но румыны прекрасно понимают, что в случае окончательного краха Украины эти территории ненадолго останутся бесхозными.

Расплата за поддержку

К тому же очевидно, что, когда Украина прекратит своё существование, коту под хвост отправятся все те финансовые (и не только) вложения, что были сделаны Западом за всё время СВО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на днях, что Киев приглашает Варшаву "после победы" искать на своей территории энергоресурсы. Думаю, Моравецкий, Дуда и Качиньский всё же реалисты и понимают, что никакой победы Украины не будет. И заранее готовятся забрать те ресурсы и ту территорию, до которой дотянутся руки. В качестве хоть какой-то компенсации. Венгры тоже не будут стоять и смотреть.

Румынское правительство немало помощи оказало Киеву за время СВО. Так что жителям соответствующих областей пока ещё Украины стоит начать учить румынский и готовить мамалыгу…

Авторы Дмитрий Родионов