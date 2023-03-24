Какие детали выдают западные СМИ о планах ВСУ и что за ними скрывается Пока западные СМИ занимаются сценариями контрнаступления ВСУ, ближайшие соседи уже начали законодательно делить Украину на части. 23 марта, 23:40 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Очередным маркёром раздражения представителей украинской стороны стали даты контрнаступлений, озвученные рядом западных изданий. Одни из них переносят срок атаки на май, другие пишут, что у Вашингтона нет времени больше ждать и подготовка к наступлению практически завершена.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, отметив текст Politico, где утверждалось о потерях ВСУ в 100 тыс. человек и двух возможных вариантах наступления, напомнил, что военные шаги ВСУ должны "стать сюрпризом". До этого он упоминал "ближайшие месяцы" для контратаки.

— ВСУ могут попытаться продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своей северной позиции, после этого — на юг, отрезая российский сухопутный мост в Крым, — считают в издании, а анонимные чиновники полагают, что второй вариант — с ударом против сухопутного моста в Крым — более вероятен, так как на реализацию первого у Украины не хватает ресурсов. Вашингтон ускоренными темпами готовит Украину к наступлению, поскольку она "больше не может терять время".

Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Украина ежедневно тратит в Артёмовске (Бахмуте) тысячи снарядов, на "весеннее наступление" их может не хватить, напоминает The New York Times. Газета объясняет происходящее словами чиновников из Пентагона. Контрнаступление называют "последней попыткой" ВСУ, поскольку запасы вооружения истощены и у европейцев.

Военные эксперты не останавливаются, предрекая за сдачей Артёмовска отступление ВСУ до Днепра. Такое предположение сделал экс-разведчик Тони Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что это приведёт к поражению Украины и падению Зеленского.

Между тем под Артёмовском сосредоточена группировка ВСУ, насчитывающая более 80 тыс. военных. Она расположена в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. Удар по российским штурмовикам может быть нанесён сразу по нескольким направлениям. Сегодня командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о возможном наступлении ВСУ в Бахмуте. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

В украинских пабликах активно цитируются сообщения о передаче Тайванем Украине почти 1000 БПЛА, у которых присутствует функция роя. Якобы генштаб ВСУ собирается их применить в контрнаступлении в Крым. Но где именно будет использован ударный кулак дронов, пока ещё не ясно. Если речь идёт о наиболее вероятном направлении, то это может быть Запорожское — при одновременной высадке десанта на левый берег Днепра в Херсонской области.

В то же время сценарий операции на левом берегу Днепра может быть использован в качестве отвлекающих маневров российской армии при контрнаступлении. Ранее Белый дом сообщал о выделении очередного пакета помощи, где кроме боеприпасов фигурировали речные катера. В последнее время разведывательные беспилотники активно курсируют вдоль реки. Эксперты сообщают о замеченных БЛА Scan Eagle и "Байрактар".

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И пока из Европы продолжают двигаться эшелоны тяжёлой техники, соседи Украины начинают прорабатывать на законодательном уровне её раздел. В парламент Румынии внесён законопроект с требованием аннексии украинских территорий.

— Румынский сенатор Диана Шошоакэ предложила законодательную новеллу, предусматривающую денонсирование румынско-украинского договора, который был заключён в 1997 году, и аннексию некоторых бывших румынских, ныне украинских территорий, — пишет издание Hotnews.ro.

Так, Бухарест намеревается вернуть Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Об этом сообщается в статье с формулировкой "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали".

Авторы Елена Стафеева