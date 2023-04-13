Какие ударные кулаки готовят НАТО и ВСУ к лету Почему контрнаступление ВСУ перенесли на два месяца вперёд и когда оно может начаться на самом деле? 19342 19342 Украинские солдаты готовятся к наступлению. Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Украинский чиновник в ходе визита в Канаду объявил о переносе контрнаступления на лето. Хотя ранее Киев анонсировал атаку, называя весенние месяцы. На что будет сделан упор и для чего западные СМИ переносят даты наступления?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Hill сообщил, что ожидания относительно украинского контрнаступления "экзистенциальны". Киеву необходимо нанести России решающий военный удар, чтобы вернуть как можно больше территорий, а также создать рычаги влияния для потенциальных переговоров с президентом России.

— Все наши друзья и партнёры понимают, что для перехода в контрнаступление нужно быть на 100 и даже больше процентов готовыми к этому. Нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки, и нам понадобятся истребители, — сказал Шмыгаль.

За этой публикацией последовала следующая, где Washington Post объясняет, почему контрнаступление украинских войск решено отложить. На ВСУ влияет погода, нехватка боеприпасов, военнослужащих, сложности с мобилизацией, потери солдат и утечка секретных документов Пентагона. Похоже, что в США готовятся к обвалу Украины в результате контрнаступления ВСУ.

— Власти США не уверены в успехе "контрнаступления" ВСУ, — пишет WP.

Эксперты отмечают, что на ситуацию влияют проблемы мобилизации. До сих пор не завершено формирование двенадцати бригад украинской армии.

— Нужно, чтобы у Российской армии не выдержали нервы и она пошла вперёд, подставляясь под удар ВСУ – НАТО, — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, многое напоминает весну 1943 года перед началом Курской дуги. Глава Украины и штабы ВСУ боятся своего контрнаступления, которое может привести их к окончательному разгрому. Но подготовка продолжается, учитывая, что в ранее опустошённых украинских нефтебазах в прифронтовой зоне появилось топливо, а концентрация складов на этом же участке выросла в разы, становясь целями артиллерии Армии РФ.

При этом обстрелы Крыма ракетами "Гром", перехваченными российскими ПВО, эксперты называют разведкой боем для обнаружения позиций противовоздушной обороны полуострова. Накануне Канада объявила, что предоставит Киеву новый пакет военной помощи, включающий оружие и боеприпасы к нему.

Воздушный кулак для прикрытия ВСУ

F-35 может использоваться на Украине. Фото © Wikipedia

По мнению ряда экспертов, наступление ВСУ может совпасть с летними учениями НАТО Air Defender, которые запланированы на 12–23 июня. На территории Германии, Нидерландов и Чехии будет собрано около 10 тысяч военнослужащих и более 200 самолётов тактической и стратегической авиации, которые теоретически могли бы выступить в качестве воздушного кулака для прикрытия ВСУ. Однако это грозит началом войны с НАТО, чего на Западе пока опасаются.

Кроме того, страны ЕС могут усилить воздушную компоненту Киева, передав истребители. Но для них у Киева не готовы аэродромы и экипажи. Глава оборонного ведомства Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что решение Запада о передаче Украине американских самолётов F-16 будет принято "до лета". После завершения поставки МиГ-29 из Польши и Словакии. Об этом чиновник заявил, находясь в Одессе. Сейчас на вооружении ВВС Дании 27 самолётов заменят на F-35.

— Дания не собирается делать это одна. Нам придётся объединиться с несколькими странами, — цитирует Le Figaro датского министра. Вероятно, Европа будет наблюдать за результатами передачи советских МиГов и делать выводы.

Формулировка может означать, что от Киева ждут активных боевых действий весной, по результатам которых будет принято решение по дальнейшим поставкам, уверены военные.

"Танковые клинья" ВСУ

Leopard 2, которые могут передать Украине. Фото © Getty Images / Daniel Karmann / picture alliance

Журналисты американского издания Foreign Policy пообщались с инструкторами украинских танкистов, которые готовят их к боевым действиям на танках Leopard 2. Но пока известно только о планах 12 стран отправить на Украину 100 танков Leopard 1.

— Экипажи украинских танков Leopard обучены и готовы к бою в ходе летнего наступления, — пишет о результате пятинедельных курсов Foreign Policy, подкрепляя вывод утверждением, что эти танки упрощают обучение, так как из всех западных моделей наиболее приближены к машинам советского образца.

Но военные эксперты напоминают, что количество наземных средств поражения, активное присутствие воздушной компоненты у Российской армии и минирование местности не позволят ВСУ использовать массированные атаки танковыми клиньями.

— "Леопарды" сгорят как свечки в открытой местности в степях Запорожья в случае, если ВСУ направят их в этом направлении, — объясняет военный аналитик, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Реальные сроки контрнаступления ВСУ

Украинские военные проходят подготовку у инструкторов НАТО. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Американский журналист Сеймур Херш, ранее обвинивший Вашингтон в подрыве "Северных потоков", сообщил, что в США готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат России "в случае её поражения". А 400 миллионов долларов, направленных Западом для оплаты закупок дизельного топлива, президент Украины и его приближённые незаконно присвоили.

Эксперты уверены, что заявления об отсрочке наступления, утечки и сливы Запад использует намеренно, размывая информацию о контрнаступлении и одновременно ведя серьёзную подготовку. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Запад требует от ВСУ наступления и "оно может начаться в конце апреля или начале мая".

Авторы Дмитрий Шестопалов