Чёрные контуры отступления: на какие проблемы ВСУ указывают западные СМИ Что пишут в западных СМИ о кризисе контрнаступления ВСУ, на какой срок его могут перенести и кому это выгодно? 10 апреля, 23:40 Обложка © Getty Images / John Moore

Западные СМИ развивают тему кризиса широко анонсированного украинского контрнаступления. Виной всему стала якобы утечка документов Пентагона, которую успели обсудить в деталях за последние несколько дней все крупные медиа США и Европы. Анекдот, как к геймеру из неблагополучной семьи, проживающей в Калифорнии, попали секретные материалы, стал темой расследований не только солидных изданий, но и Министерства юстиции США.

Снарядный голод

Ряд изданий со ссылкой на источники заявляют о том, что часть этих файлов могут оказаться фейком. При этом известно, что большинство отчётов о совпадениях с реальными сводками уже обсуждаются в американских аналитических центрах.

Часть документов гласит, что умные бомбы JDAM ER в некоторых случаях показали себя неэффективно из-за систем РЭБ. Информацию о том, что в ближайшие несколько недель у Украины могут закончиться ракеты и боеприпасы, обсуждает The Guardian, обращаясь к файлам конца февраля. Согласно которым боеприпасы к зенитным комплексам С-300 у ВСУ могут закончиться к началу мая, а средства ПВО, прикрывающие войска на линии фронта, будут истощены к 23 мая, пишет New York Times.

The Times со ссылкой на высокопоставленных военных чиновников объясняет, что российские истребители и бомбардировщики, получившие больше возможностей для атак на украинские силы, могут стать серьёзной проблемой для Киева. Ещё один текст конкретизирует выводы о весенней компании ВСУ более наглядно — последним шансом Киева может стать контрнаступление, но если он его провалит, то потеряет поддержку Запада, сообщает издание. Так, представитель ВСУ заявил журналистам, что темпы обстрелов сократились и обе стороны делают акцент на сохранении боеприпасов.

Фото © Getty Images / Pierre Crom

О том, что уже вся Европа испытывает нехватку ресурсов и истощение средств и на второй рывок ни у кого уже не останется средств, пишет New York Times.

— Некоторые из наиболее секретных материалов — карты украинской ПВО и подробное описание секретных планов Южной Кореи по доставке 330 000 единиц столь необходимых боеприпасов к весеннему контрнаступлению Украины — раскрываются в документах, которым едва исполнилось 40 дней, — сообщает NYT.

Далее издание пытается проанализировать более 100 страниц слайдов и справочных документов, которые, по словам авторов, не оставляют сомнений в том, насколько глубоко Соединённые Штаты вовлечены в повседневное ведение войны, предоставляя точную информацию и логистику.

Круглосуточная работа по производству остро необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для ВСУ на европейских заводах, по оценкам западных журналистов, в 20 раз превышает довоенный объём производства. И этого недостаточно — "совокупная производительность всех 11 заводов, производящих снаряды в Европе, по-прежнему далека от удовлетворения насущных потребностей Украины".

— Сейчас идёт война за промышленные мощности, как для помощи украинцам, так и для пополнения запасов, — прокомментировал NYT исполнительный директор Nammo Мортен Брандцаег из Вашингтона, где он встречался с официальными лицами в Конгрессе и Пентагоне. — Я думаю, что мы должны были понять это раньше и действовать раньше, но мы там, где мы есть.

"Экосистема" европейской индустрии боеприпасов дает сбой, признают крупнейшие представители отрасли. Например, исполнительный вице-президент французской фирмы Nexter Доминик Гийе, который резюмировал итоги года военной операции России: "Европейцы не ожидали, что СВО затянется на Украине на такой срок".

Результатом баталий западных СМИ стало каталептическое заявление секретаря украинского СНБО Алексея Данилова о том, что украинское контрнаступление происходит каждый день. Чиновник призвал не ждать "волшебных дат". Но, на самом деле, вероятная спланированная утечка информации может сдвинуть сроки проведения наступления. Например, на конец мая — начало июня, а сам план нападения будет изменён. Бенефециарами вброса могут оказаться разведывательное управление Министерства обороны США или корпус военной разведки США (Military Intelligence Corps), чтобы создать иллюзию и сформировать ложное ощущение недостаточной слаженности, оснащённости и боеготовности украинской армии.

Обещанные танки

Танк ВСУ. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Надеждой танкистов в Артёмовске (Бахмуте), передаёт итальянская Corriera della Sera, было получение немецких супертанков Leopard 2 или Challenger 2S, Abrams, но о них только говорят. Солдаты ВСУ "не встретили ни одного", готовясь к контрнаступлению, которое может начаться через три или через четыре недели.

— Мы знаем только, что Генштаб пытается сохранить лучшее из западного оружия, а затем массированно использовать его в следующем наступлении, — рассказывает корреспонденту Corriera della Sera 41-летний командир бронетанковой бригады Сергей Джидкот. — В настоящее время у русских около 2000 танков, у украинцев — более или менее половины, но качество арсеналов быстро улучшается благодаря помощи НАТО.

На Донбассе идёт сверхтехнологичная операция будущего, которую ещё 100 лет будут изучать во всех академиях, уверены западные аналитики. Военная лаборатория под открытым небом — так, не скрывая стратегической выгоды, отзываются о СВО в специальных западных центрах.

Направление ударов

Направление главного удара может быть связано с попыткой ВСУ выйти к Азовскому морю, об этом эксперты писали не раз. Цель — перерезать российской армии пути снабжения для херсонской группировки ВС. Но в России ряд депутатов считают, что нельзя исключать и атаку на тыл. Так, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что российские города и приграничные территории РФ станут главными целями контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание на высказывание члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулёва о том, что Запад и Украина пытаются ввести РФ в заблуждение и могут начать наступать на брянском направлении, "как в своё время делали фашисты".

Для чего западные СМИ начали писать о проблемах контрнаступления ВСУ? 0 Правду невозможно скрывать. Для отвлечения внимания. Чтобы отложить контрнаступление.

Авторы Андрей Лапенков