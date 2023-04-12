Завершение СВО или затишье перед войной: чем в реальности могут стать переговоры с Украиной Лайф собрал прогнозы — каким будет мирное урегулирование конфликта на Украине, кто выйдет победителем из борьбы сценариев. 76908 76908 Польские военные на танке "Леопард". Фото © Getty Images / Omar Marques

В мире на Украине сейчас заинтересованы все страны мира. Государства можно разделить по блоковому принципу на четыре части: страны Запада, поддерживающие точку зрения Вашингтона, Ближний Восток, Азию и Африку, заинтересованные в смещении гегемона, отдельно выступает Китай, подбирающий ветвь миротворца и непосредственного участника конфликта противостояния с НАТО — Россию. Как мир собирается делить Украину и что останется от бывшей советской республики?

Кто встал на сторону России

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Любая война, как учит история, заканчивается миром, который поддерживается документами. Большие конфликты создают базу для развития международного права, напоминает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. Сейчас, по его словам, на периферии процесса принятия глобальных политических решений находится большая часть государств афро-азиатского мира, многие из них представлены экс-колониями Запада. Все эти страны, которые стремятся к суверенитету и избавлению от давления США и Европы.

— Региональные тяжеловесы БВ — Турция, Саудовская Аравия и Иран, при этом все они заинтересованы в собственных проектах. Например, сокращение прямого присутствия США в зоне Персидского залива, как ни парадоксально, напрямую связано с влиянием украинского кризиса, потому что Вашингтон вынужден перенаправлять ресурсы из этого региона в Европу. И нормализация отношений между Тегераном и Эр-Риядом вписывается в будущее мироустройство многополярного мира, где будут учитываться интересы всех членов. Китай уже занимает сейчас место мирового экономического гегемона, но пока далёк от позиций политического гегемона, — говорит Василий Останин-Головня.

Пекин стремится всё более к активной роли миротворца на мировой арене, в том числе и по урегулированию украинского конфликта, напоминает политолог Алексей Мартынов. Во время встречи глава КНР Си Цзиньпин предложил французскому лидеру выработать свой план по мирному разрешению кризиса на Украине. Глава Китая подчеркнул, что Пекин поддержит любой мирный план Парижа, который приведёт к политическому урегулированию конфликта.

На сторону России, похоже, встал и машинный интеллект, анализирующий новостную и историческую информацию. Нейросеть по запросу Berliner Zeitung подготовила проект мирного договора между Москвой и Киевом.

ChatGPT написал от имени канцлера ФРГ письма главам России и Украины. Чат-бот предложил прекратить огонь, демилитаризировать зону на линиях соприкосновения и дать "автономию" для Донецкой и Луганской областей, признав "легитимные интересы по безопасности" РФ.

— Не исключаю, что мы увидим заголовки "Знаменитая нейросеть на службе у Кремля". Самообучающийся ИИ, который совершенствует когнитивные способности, что пугает многих. И даже этот чат выдаёт рецепты по урегулированию конфликта в нормальной человеческой логике, где появляются формулы достижения мира. Чего мы не наблюдаем ни у одного западного лидера, — комментирует политолог Алексей Мартынов.

Хотя в предлагаемый план ИИ включил прекращение огня, но, по сути, откатил к предлагаемому Минскими соглашениями порядку — передачу Донецка и Луганска Украине при условии сохранения за ними особого статуса, а также законодательное закрепление защиты прав русскоязычных в этих регионах. Для этого сторонам нужно отвести войска на первоначальные позиции, демилитаризовать зону вдоль линии конфликта и восстановить нанесённый конфликтом ущерб.

Новая карта без Украины и подготовка к третьей мировой

Польские политики, готовые на всё ради расширения амбиций Варшавы, заявляют, что намерены гарантировать безопасность Киеву. Можно вспомнить заявления экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в Польше рассматривали вариант аннексии Галиции ещё в прошлом году. Озвучивая тезисы об устранении границы между Незалежной и Польшей, чиновники и эксперты из Варшавы тестируют настроения украинцев для аннексии западных регионов.

На протяжении практически всего 2022 года СМИ Варшавы рисовали карты новой Украины, согласно которым Киеву достанутся не более одной-двух областей, а остальные регионы Незалежной разделят между собой Россия(85%), Польша (10%), Венгрия и Румыния – 5%.

Так польские СМИ подают новую карту Украины. Фото © T.me / С места события

Политологи уже приводят формулы мира для украинского чиновничества в виде признания линии фронта временной границей Украины, вхождения в НАТО и превращения остатков Незалежной в аналог палестино-израильского противостояния с Россией.

Напомним, в феврале вброс швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что Вашингтон готов расплатиться 20% Украины взамен на заморозку конфликта, вызвал скандал и опровержения, спустя некоторое время заметка была удалена с сайта издания. Согласно версии журналистов, директор ЦРУ Уильям Бёрнс предлагал передать России 20% территории Украины для завершения конфликта. При этом Берн отреагировал на публикацию, сообщив, что следующие шесть месяцев на Украине будут критическими.

Неплохо продемонстрировали поиск виноватых в США и слитые Пентагоном документы, считают эксперты. Есть версия, что противостояние разведок и ситуативных союзников в Штатах, когда одни западные спецслужбы дружат против других, говорит о подготовке к президентским выборам в Америке, где Вашингтону позволят безболезненно выйти из украинского кейса.

Медиаплатформа гражданской журналистики Medium приводит список разбросанных в странах НАТО "уязвимых объектов критической инфраструктуры", по мнению известных блогеров, мир стоит на пороге третьей мировой войны, которая будет инфраструктурной. Взрыв на Северных потоках стал предваряющим актом подготовки к этому процессу со стороны Запада.

По морскому дну в мире проложено более 400 кабелей, по ним проходит более 95% всего международного интернет-трафика. Именно они могут получить повреждения в случае обострения ситуации в мире, утверждают блогеры. Подводные кабели занимают центральное место в технологическом соревновании между США и Китаем. Они не только являются основным путём передачи данных, но и могут использоваться спецслужбами для извлечения конфиденциальной информации.

Кроме того, в список потенциальных целей могут войти такие объекты, как трубопровод Langeled pipeline (Britpipe), по которому норвежский природный газ экспортируется в Великобританию; газопровод Baltic Pipe между Европой II, проложенный через Северное море из Норвегии в Германию и Польшу; трубопровод TAPS, предназначенный для перекачки нефти с севера Аляски длиной 1288 км; железнодорожный туннель длиной около 51 км, который соединяет континентальную Европу с Великобританией и множество других не менее крупных мегапроектов.

Видео © YouTube / День ТВ

— Де-факто мы переживаем период, который является временем завершения подготовки НАТО к войне с Россией, — заявил СМИ доктор военных наук Константин Сивков.

А сейчас в Америке и Европе идёт политическая обработка населения. Источники Лайфа из ФРГ сообщают, что в Мюнхене гражданам рассылают приглашения посетить муниципалитет и заполнить анкету. Опрос включает такой пункт: "Имеете ли вы родственников в России?" По мнению военных экспертов, Европу давно уже готовят как часть НАТО к войне с Россией. Для чего страны ЕС собирают эту информацию и как потом поступят с нею, остаётся только предполагать.

Авторы Елена Стафеева