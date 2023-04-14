Агент "красные трусы": Что известно о подозреваемом в сливе секретных файлов Пентагона Кто такой 21-летний нацгвардеец США Джек Тейшейра, как к нему могли попасть документы Пентагона и кто за этим стоит. 14 апреля, 16:01 Сотрудники FBI задержали 21-летнего Джека Тейшейру. Обложка © T.me / Байбайден

Пока журналисты собираются у здания суда в Бостоне, где должен появиться 21-летний нацгвардеец Джек Тейшейра, арестованный по подозрению в организации утечки секретных документов Пентагона, все мировые издания терзает вопрос: как геймер смог слить государственные секреты? Кадры задержания, на которых обвиняемый предстал в красных шортах и которые разлетелись на мемы и анекдоты про "цвет трусов агента Кремля", облетели весь мир. А четыре вертолёта, круживших над местом задержания Тейшейры, сравнивают с уровнем съёмок голливудских студий.

Сотрудники FBI задержали подозреваемого в нашумевшей в последние дни утечке документов Пентагона — 21-летнего Джека Тейшейру. Видео © T.me / Байбайден

Биография Джека Тейшейры

Образцовый американец из семьи военных Джек Тейшейра окончил среднюю школу Дайтон-Рехобот. СNN пишет, что подозреваемый поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Отчим лётчика, Томас Дюфо, после 34-летней военной карьеры вышел в отставку. Мать, Дон Дюфо, много лет работала в некоммерческих организациях, помогающих ветеранам. "Он любил Америку, но просто не чувствовал уверенности в её будущем", — отзываются о Джеке опрошенные друзья.

Сотрудники FBI задержали подозреваемого в нашумевшей в последние дни утечке документов Пентагона — 21-летнего Джека Тейшейру. Фото © T.me / Байбайден

New York Times отмечает, что обвиняемый может получить десятки лет тюрьмы по каждому отдельному документу, слитому в Сеть. Напомним, американские СМИ выяснили, что Джек Тейшейра был модератором и неформальным лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, включающей до 30 участников. Пилот выкладывал там сфотографированные документы, доступ к которым мог получить на авиабазе Кейп-Код в 102-м разведывательном крыле Нацгвардии Массачусетса, где ему присвоили звание лётчика первого класса. Большинство деталей, которые сообщают издания, связаны с увлечениями пилота оружием, баскетболом, его правыми взглядами и расистскими оговорками.

Конспирологи намекают, что этот юноша получил роль сакральной жертвы в конкурсе реднеков, трампистов и любителей оружия, каждое воскресенье посещающих церковь. Настоящий христианин, чуждый наркотикам, стал идеальным кандидатом для масштабного сценария. Этот арест уже приравняли к трагедии 11 сентября, которая стала драйвером закручивания винтиков в американской системе власти.

Обвинения и предположения

Выдвигается предположение, что Тейшейра получил документы оборонного ведомства Штатов после допуска к Объединённой всемирной разведывательной коммуникационной системе, которая создана для Минобороны США. С одной стороны, следователи "хотят поговорить с лётчиком об утечке правительственных документов, а с другой — СМИ пишут, что в качестве доказательства причастности Тейшейры к публикации данных стала столешница в доме его матери, напоминающая ту, на фоне которой сняты оказавшиеся в Сети "секреты".

Неслучайна привязка начала даты публикаций сливов на сервере в Discord — февраль 2022 года, как раз после начала СВО на Украине. Сообщается, что конфликт между Россией и Украиной Тейшейра называл удручающим.

Джек Тейшейра. Фото © T.me / Американскiй номеръ

Российские эксперты считают, что гвардейца не просто подставили, но и "сыграли втёмную". А пользователи в Сети уже спрогнозировали историю выхода из заключения новой жертвы слива документов Пентагона. Брэдли Мэннинг в 2010 году передал сайту WikiLeaks ролик расстрела американскими военными мирных иракцев с вертолёта. В 2013 году он был арестован, а вышел на свободу через пять лет, сменил имя и пол и был помилован предшественником Джо Байдена.

Реакция на задержание

Помимо изданий, финансируемых администрацией Байдена и различными демократическими фондами, на задержание отреагировали и политики. Сенатор Марджори Тейлор Грин выступила в поддержку арестованного, заявив, что виновником является не задержанный, а администрация Байдена, которая ведёт прокси-войну с Россией в обход Конституции США и без одобрения Конгресса.

— Джек Тейшейра — белый мужчина, христианин и противник войны. Это делает его врагом режима Байдена, — написала Грин в соцсети. — Спросите себя: "Кто настоящий враг?" Молодой нацгвардеец низкого ранга? Или администрация, которая ведёт войну на Украине — стране, не входящей в НАТО, против ядерной России без военных полномочий?

Авторы Дмитрий Шестопалов