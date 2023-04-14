Песков: Россия должна изучать достоверность сведений утечек из Пентагона
Перед Россией стоит задача изучать данные утечки из Пентагона и ставить под сомнение их достоверность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наша забота — анализировать эти данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать", — отметил он.
Песков также прокомментировал задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Дагласа Тейшейры, которого подозревают в публикации секретных документов Пентагона. Он заявил, что это забота американских специальных служб.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об утечке секретных документов Пентагона. По его словам, изучением этих сведений должны заниматься российские спецслужбы.
Напомним, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине, в которых якобы говорится о состоянии ВСУ и подготовке бригад. Следователи считают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Накануне его задержали.
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