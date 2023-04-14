КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:21

Песков: Россия должна изучать достоверность сведений утечек из Пентагона

Перед Россией стоит задача изучать данные утечки из Пентагона и ставить под сомнение их достоверность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша забота — анализировать эти данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать", — отметил он.

Песков также прокомментировал задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Дагласа Тейшейры, которого подозревают в публикации секретных документов Пентагона. Он заявил, что это забота американских специальных служб.

Подозреваемый в сливе данных Пентагона был "удручён" боями на Украине

Подозреваемый в сливе данных Пентагона был "удручён" боями на Украине

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об утечке секретных документов Пентагона. По его словам, изучением этих сведений должны заниматься российские спецслужбы.

Напомним, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине, в которых якобы говорится о состоянии ВСУ и подготовке бригад. Следователи считают, что слить документы мог 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Накануне его задержали.

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Александр Юнашев
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