Песков: Россия должна изучать достоверность сведений утечек из Пентагона

Перед Россией стоит задача изучать данные утечки из Пентагона и ставить под сомнение их достоверность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша забота — анализировать эти данные, по-прежнему ставить под сомнение их достоверность, но внимательно их изучать", — отметил он.

Песков также прокомментировал задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Дагласа Тейшейры, которого подозревают в публикации секретных документов Пентагона. Он заявил, что это забота американских специальных служб.