КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:09

Песков заявил, что в Кремле в курсе сообщений об утечке данных Пентагона

В Кремле знают о сообщениях касательно утечки секретных данных Пентагона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы читали, разумеется, все сообщения СМИ, с ними ознакомились", — отметил представитель Кремля.

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Он также добавил, что изучением этих сведений должны заниматься российские спецслужбы. Песков назвал это их прерогативой.

Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В этих документах якобы говорится о состоянии ВСУ. Следователи считают, что источником утечки документов мог быть 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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