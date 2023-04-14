Песков заявил, что в Кремле в курсе сообщений об утечке данных Пентагона

В Кремле знают о сообщениях касательно утечки секретных данных Пентагона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы читали, разумеется, все сообщения СМИ, с ними ознакомились", — отметил представитель Кремля.