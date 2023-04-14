Песков заявил, что в Кремле в курсе сообщений об утечке данных Пентагона
В Кремле знают о сообщениях касательно утечки секретных данных Пентагона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы читали, разумеется, все сообщения СМИ, с ними ознакомились", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что изучением этих сведений должны заниматься российские спецслужбы. Песков назвал это их прерогативой.
Ранее Лайф писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В этих документах якобы говорится о состоянии ВСУ. Следователи считают, что источником утечки документов мог быть 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра.