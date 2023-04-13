Названо имя военного, который может стоять за сливом секретов Пентагона

Следователи считают, что источником утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Издание утверждает, что именно он является организатором чата, в котором впервые появились документы.

"Тейшейра был администратором чата под названием Thug Shaker Central, где до 30 молодых людей и подростков объединились из-за общей любви к оружию, расистским мемам и видеоиграм", — пишет газета.