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13 апреля, 17:26

Названо имя военного, который может стоять за сливом секретов Пентагона

WSJ узнал имя первого подозреваемого по делу об утечке секретных документов Пентагона

<p>21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра может быть задержан уже сегодня. Фото © <a href="https://www.wsj.com/articles/leak-documents-likely-came-from-air-national-guardsman-at-fort-bragg-official-says-dbf48c0a?mod=hp_lead_pos1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WSJ </a></p>

21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра может быть задержан уже сегодня. Фото © WSJ

Следователи считают, что источником утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик из штата Массачусетс Джек Тейшейра. Об этом сообщила газета Wall Street Journal. Издание утверждает, что именно он является организатором чата, в котором впервые появились документы.

"Тейшейра был администратором чата под названием Thug Shaker Central, где до 30 молодых людей и подростков объединились из-за общей любви к оружию, расистским мемам и видеоиграм", пишет газета.

Установлено, что в момент утечки военный базировался в Форт-Брэгге — это военная база, расположенная в Северной Каролине. Власти США могут уже сегодня задержать первого подозреваемого по этому делу, уточнили источники WSJ.

"Меня бы не удивило": Трамп не исключил роли Байдена в утечке "секретных документов" Пентагона

"Меня бы не удивило": Трамп не исключил роли Байдена в утечке "секретных документов" Пентагона

Лайф уже писал, что Пентагон проводит расследование масштабной утечки секретных данных о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь не об утечке секретных данных, а о тщательно подготовленной операции.

Марина Калегина
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