"Меня бы не удивило": Трамп не исключил роли Байдена в утечке "секретных документов" Пентагона
Трамп: Байден может стоять за утечкой секретных документов Пентагона
За утечкой секретных документов Пентагона и разведки США может стоять президент Джо Байден. Об этом в своей соцсети Truth Social написал его предшественник на этом посту Дональд Трамп. Он заявил, что это самая серьёзная в истории Штатов утечка разведданных и что страна ещё никогда не подвергалась "такому унижению".
"Спецпрокурору следует провести расследование в отношении Байдена, возможно, он стоит за утечкой. Меня бы не удивило ничто из того, что касается этой группы", — подчеркнул Трамп.
Пентагон и Минюст занимаются расследованием утечки якобы секретных документов, которые касаются планов Америки и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. Часть данных, относящихся к графикам поставок оружия и численности войск, появилась в Twitter и Telegram. Правда, СМИ не исключают, что документы могут оказаться подделкой.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, утечка могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.