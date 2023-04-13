"Меня бы не удивило": Трамп не исключил роли Байдена в утечке "секретных документов" Пентагона

За утечкой секретных документов Пентагона и разведки США может стоять президент Джо Байден. Об этом в своей соцсети Truth Social написал его предшественник на этом посту Дональд Трамп. Он заявил, что это самая серьёзная в истории Штатов утечка разведданных и что страна ещё никогда не подвергалась "такому унижению".



"Спецпрокурору следует провести расследование в отношении Байдена, возможно, он стоит за утечкой. Меня бы не удивило ничто из того, что касается этой группы", — подчеркнул Трамп.