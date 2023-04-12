Пентагон: Утёкшие секретные документы датируются 28 февраля и 1 марта
Шеф Пентагона Остин: Утёкшие секретные документы датируются 28 февраля и 1 марта
Появившиеся в Сети секретные документы Пентагона датированы 28 февраля и 1 марта. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции с высокопоставленными американскими чиновниками.
"Документы, о которых нам известно, относятся к 28 февраля и 1 марта. Я не знаю, есть ли другие документы, которые ранее оказались в Сети. Мы выясним это в ходе расследования", — заявил шеф Пентагона.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным The Washington Post, инцидент спровоцировал панику в американской военной верхушке.