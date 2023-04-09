СМИ узнали о "панике в Пентагоне" из-за утечки секретных документов
WP: Утечка секретных документов вызвала панику у руководства Пентагона
Утечка в Сеть якобы секретных документов Минобороны США вызвала панику у руководства Пентагона. Об этом пишет газета The Washington post со ссылкой на свои источники.
По их словам, ведомство 7 апреля "ограничило процесс передачи разведывательной информации" в ответ на случившееся. Собеседники издания назвали такое ограничение "необычайно строгим", по их мнению, оно "свидетельствует о высоком уровне паники в руководстве Пентагона".
В свою очередь, как рассказывает газета, европейские разведчики теперь обеспокоены тем, что США могут ограничить доступ к своей развединформации. Сейчас ощутимая её часть доступна для стран – членов сообщества "Пяти глаз" — альянса, в который помимо США входят Австралия, Британия, Канада и Новая Зеландия.
Как следует из статьи, американские чиновники и их зарубежные союзники "были потрясены, а в некоторых случаях и разгневаны необычайно широким спектром деталей, раскрывающих то, как Соединенные Штаты шпионят и за друзьями, и за врагами". А именно это следовало из некоторых слитых в Сеть документов. Как отмечает газета, до сих пор "полный объём утечки не ясен".
Ранее газета The New York Times узнала, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретных данных о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. В Киеве поспешили опровергнуть достоверность опубликованных данных и назвали их фотошопом. Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения таких утечек на заседании ставки Верховного главнокомандующего.
Wikipedia / David B. Gleason