СМИ узнали о "панике в Пентагоне" из-за утечки секретных документов

Утечка в Сеть якобы секретных документов Минобороны США вызвала панику у руководства Пентагона. Об этом пишет газета The Washington post со ссылкой на свои источники.

По их словам, ведомство 7 апреля "ограничило процесс передачи разведывательной информации" в ответ на случившееся. Собеседники издания назвали такое ограничение "необычайно строгим", по их мнению, оно "свидетельствует о высоком уровне паники в руководстве Пентагона".

В свою очередь, как рассказывает газета, европейские разведчики теперь обеспокоены тем, что США могут ограничить доступ к своей развединформации. Сейчас ощутимая её часть доступна для стран – членов сообщества "Пяти глаз" — альянса, в который помимо США входят Австралия, Британия, Канада и Новая Зеландия.