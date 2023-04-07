Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего сливы планов ВСУ
На заседании ставки верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопросы предотвращения утечки сведений о планах ВСУ. Об этом в пятницу рассказали в офисе украинского лидера.
"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предупреждению утечки информации касательно планов сил обороны Украины", — сказано в сообщении.
На заседании участники также обсудили боевые действия, подготовку личного состава и укомплектование новых бригад оружием.
Ранее Лайф писал, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. Об этом сообщила газета New York Times. В документах якобы раскрывается состояние украинской армии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг достоверность опубликованных в соцсетях документов Пентагона о планах ВСУ по контрнаступлению.
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