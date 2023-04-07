Подоляк попытался оправдаться фотошопом, говоря о слитых планах ВСУ по контрнаступлению

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг достоверность опубликованных в соцсетях документов Пентагона о планах ВСУ по контрнаступлению. Он назвал их фотошопом и псевдосливом.

"С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться — это фотошоп и виртуальные псевдосливы", — отметил руководитель офиса украинского президента в "Твиттере".

Он считает, что распространение подобной информации является проявлением желания РФ сорвать действия ВСУ. Подоляк добавил, что реальные планы украинских войск в скором времени будут видны на поле.