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7 апреля, 13:24

Подоляк попытался оправдаться фотошопом, говоря о слитых планах ВСУ по контрнаступлению

Украинские власти назвали слитые документы Пентагона о планах ВСУ фотошопом

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг достоверность опубликованных в соцсетях документов Пентагона о планах ВСУ по контрнаступлению. Он назвал их фотошопом и псевдосливом.

"С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться — это фотошоп и виртуальные псевдосливы", — отметил руководитель офиса украинского президента в "Твиттере".

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Он считает, что распространение подобной информации является проявлением желания РФ сорвать действия ВСУ. Подоляк добавил, что реальные планы украинских войск в скором времени будут видны на поле.

Ранее Лайф писал о том, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных документов, касающихся конфликта на Украине. Об этом сообщила газета New York Times. В документах якобы раскрывается состояние украинской армии, а также обозначены планы США и НАТО по её укреплению.

Обложка ©

Getty Images / Emin Sansar

Илья Суриков
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