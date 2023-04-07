Минобороны РФ: США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине

США после вынужденной паузы, связанной с проведением спецоперации на Украине, возобновили одну из военно-биологических программ на территории Незалежной. Об этом рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена", — сказал Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

По его словам, основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине и расширение формата подготовки местных специалистов-биологов. В российском военном ведомстве сделали такой вывод на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации "Программы снижения биологических угроз" на Украине.