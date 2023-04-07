США пришлось переименовать военно-биологическую программу на Украине

США пришлось переименовать свою военно-биологическую программу на Украине, чтобы скрыть истинные цели и характер работ. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Озвученные Министерством обороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ", — сказал он в ходе брифинга.

Так, программа "Совместные биологические исследования" стала "Исследованиями по бионадзору". Тем не менее, по словам Кириллова, задачи не изменились: в рамках этой программы США планируют и дальше исследовать опасные патогены, собирать биоматериал.