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7 апреля, 12:26

США пришлось переименовать военно-биологическую программу на Украине

США пришлось переименовать свою военно-биологическую программу на Украине, чтобы скрыть истинные цели и характер работ. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Озвученные Министерством обороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ", сказал он в ходе брифинга.

Так, программа "Совместные биологические исследования" стала "Исследованиями по бионадзору". Тем не менее, по словам Кириллова, задачи не изменились: в рамках этой программы США планируют и дальше исследовать опасные патогены, собирать биоматериал.

МО РФ обнародовало имена украинцев, задействованных в биологической программе США

МО РФ обнародовало имена украинцев, задействованных в биологической программе США

Напомним, в конце прошлого года МО РФ сообщало, что американские спецслужбы курируют военно-биологические программы на Украине. Выяснилось, что участие в этом принимали и сами граждане Незалежной — это представители украинских государственных институтов и частных компаний, Игорь Кириллов ранее назвал их имена.

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Александра Вишнякова
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