Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов назвал имена украинцев, задействованных в реализации военно-биологических программ США. Это представители государственных институтов и частных компаний Незалежной.

Так, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун, один из руководителей проекта UP-8 по изучению вируса конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов, организовывал связь Минобороны страны с американским Агентством по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA).

Сергей Литовка ранее руководил опасными для жизни испытаниями на украинских военных в рамках изучения вируса конго-крымской лихорадки и хантавирусов.

Имена участников американских военно-биологических программ. Фото © Минобороны РФ

Руководитель Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита контролировал взаимодействие украинских специалистов с DTRA, занимался отбором биопроб граждан Незалежной и передавал их за рубеж.

Заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина была посредником между подрядными организациями Пентагона: компаниями "Блэк энд Вич" и "Метабиота", контролировала выполнение проектов серии UP и TAP.

Кириллов подчеркнул, что это лишь небольшая часть украинского военно-биологического досье.

"Всего Минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом РФ на причастность к реализации указанных программ проверяется более десяти граждан США, а также ряд должностных лиц Министерства обороны Украины", — подчеркнул он.