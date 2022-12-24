Министерство обороны РФ располагает данными о том, что американские спецслужбы совместно с фармгигантами курируют военно-биологические программы на Украине. Об этом на брифинге заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, указав конкретные имена.

"Среди них — бывший директор DTRA (Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения, Defense Threat Reduction Agency. — Прим. Лайфа) Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден", — сообщил он.

Кроме того, в числе причастных к украинской военно-биологической программе экс-руководитель Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинз, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer и многие другие.

Кириллов также подчеркнул, что до этого ведомство публиковало данные, которые указывают на причастность сына американского лидера Джо Байдена Хантера к разработке биологических проектов в Незалежной. По его словам, материалы доказали, насколько сильно Байден-младший был вовлечён в данный процесс.