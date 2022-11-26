Минобороны РФ уличило США в создании штамма ковида с 80-процентной смертностью
Глава войск РХБЗ Кириллов: США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью
Новый вариант коронавирусной инфекции, который вызывал 80-процентную смертность животных в лабораториях, был создан в прошлом месяце бостонскими учёными. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возбудитель разработан на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта.
"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжёлыми поражениями лёгких", — заявил он на брифинге.
Также он сообщил, что американским Минздравом была инициирована проверка по данному факту. По мнению начальника РХБЗ, сам факт этих исследований говорит об отсутствии в США системы госнадзора за научно-исследовательскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.
Ранее глава Курчатовского института Ковальчук допустил приход ковида со смертностью 90%. Учёный напомнил, что у американцев в разных странах есть биолаборатории, где они могут изобретать вирусы, губящие скот и сельское хозяйство. Ковальчук объяснил, что попытка уничтожения людей подобным образом может быть связана с нехваткой ресурсов и "кровавой бойней" за доступ к ним, включая питьевую воду. В качестве альтернативы учёный предложил переход к системам, потребляющим "так же, как природа".
ТАСС / AP / Michael Probst