Минобороны РФ уличило США в создании штамма ковида с 80-процентной смертностью

Новый вариант коронавирусной инфекции, который вызывал 80-процентную смертность животных в лабораториях, был создан в прошлом месяце бостонскими учёными. Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возбудитель разработан на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта.

"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжёлыми поражениями лёгких", — заявил он на брифинге.

Также он сообщил, что американским Минздравом была инициирована проверка по данному факту. По мнению начальника РХБЗ, сам факт этих исследований говорит об отсутствии в США системы госнадзора за научно-исследовательскими работами в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.