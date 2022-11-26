NASA показало уникальные кадры полыхающего Солнца
NASA опубликовало невероятные кадры перекрытия Луной главной звезды Солнечной системы. Собранные в один видеоряд фотографии пришли со спутника GOES, наблюдающего за солнечной активностью.
Кадры частичного солнечного затмения, снятые на спутник NASA. Видео © Twitter / @erikapal
Спутнику удалось запечатлеть на одном кадре Солнце и спутник Земли, который прошёл мимо полыхающего светила и на какое-то время перекрыл его своей тенью. Затмение, которое длилось всего несколько часов, невозможно было увидеть с Земли, что делает эти кадры особенно ценными. Луна ворвалась в кадр внезапно и так же стремительно пропала из вида. Как уточняет Daily Mail, видео было создано с помощью снимков аппарата и значительно ускорено.
Ранее Лайф писал, что долетевший до Солнца зонд "Паркер" взбудоражил учёных неожиданными данными. Зонд по изучению Солнца выполнил только 50% задач, но уже сейчас учёные понимают, что многие положения науки придётся пересматривать.
Twitter / @erikapal