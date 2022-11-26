Пассажир круизного лайнера упал в Мексиканский залив и провёл в воде 15 часов

Пассажир круизного судна упал в Мексиканский залив и пробыл в воде 15 часов, прежде чем его нашли и спасли. Об этой истории пишет CNN.

Упавший с круизного судна мужчина провёл в Мексиканском заливе 15 часов перед спасением. Видео © Twitter / USCG Heartland

О пропаже 28-летнего мужчины с круизного судна Carnival, направлявшегося в мексиканский Козумель, заявила его сестра. По данным береговой охраны США, в воде его обнаружил экипаж судна, вызвавший на подмогу вертолёт. В опубликованном ролике видно, как мужчина бешено машет руками в сторону спасателей, пытаясь удержаться на плаву в темноте.

В итоге пострадавшего вытащили на сушу и доставили в больницу Нового Орлеана. По словам представителей береговой охраны, он находится в стабильном состоянии. При этом точно ответить на вопрос, как он оказался за бортом, мужчина не смог.