Психиатр назвала заболевание, о котором говорит невнимательность у взрослых

Невнимательность при выполнении монотонных задач может свидетельствовать о наличии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у взрослых людей. Об этом Лайфу заявила врач-психиатр, психотерапевт клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Белорусской" Александра Кузнер.

"Синдром дефицита внимания с гиперактивностью больше известен как расстройство, характерное для детского и подросткового возраста. Но, хотя начало СДВГ всегда относится к возрасту до 12 лет, только небольшая часть взрослых пациентов отмечает полное исчезновение или значительное снижение симптомов", — объяснила специалист.

Во взрослом возрасте среди симптомов преобладает невнимательность. Такой человек может испытывать трудности при выполнении скучных, монотонных задач, особенно в тех случаях, когда не ожидается быстрое вознаграждение за результат, заметила Кузнер. Кроме того, он часто допускает ошибки, ему сложно отделить главное от второстепенного, он может не завершать задачи, бросая их в начале или в середине.

Во время выполнения монотонной работы пациент со СДВГ может часто отвлекаться на свои мысли или какую-то постороннюю приятную деятельность, например компьютерные игры или социальные сети, при этом не испытывая трудностей концентрации внимания в отношении того, что ему интересно, добавила наша собеседница.

"Невнимательность может также проявляться и в ситуациях общения, когда человек словно выпадает из разговора, поглощённый своими мыслями, не слушает собеседника", — сказала Кузнер.

Такие пациенты часто имеют сложности с планированием рабочих и повседневных дел: забывают о встречах, звонках, теряются при необходимости организовывать повседневную рутину, страдают забывчивостью, из-за которой теряют вещи и документы. Это может приводить к проблемам установления социальных связей, так как подобное поведение часто оценивается окружающими как неуважение, легкомысленность или отсутствие интереса, указала врач.

Если вы отмечаете симптомы этого заболевания, нужно обратиться за помощью к психиатру и не использовать лекарственные препараты самостоятельно, предупредила Кузнер. Однако эффективным в данном случае может стать когнитивно-поведенческая психотерапия, а также различные групповые тренинги, направленные на обучение контролю импульсов, регуляции эмоций, поддержанию устойчивости внимания, а также на выработку навыков межличностной эффективности, заключила она.