В ходе спецоперации на Украине Российской армией был уничтожен склад ВСУ с боеприпасами для реактивной системы залпового огня HIMARS в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожено три БМП и две боевые машины.