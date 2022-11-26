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26 ноября, 11:56

В Запорожской области уничтожен украинский склад со снарядами для HIMARS

Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов HIMARS в Запорожской области

В ходе спецоперации на Украине Российской армией был уничтожен склад ВСУ с боеприпасами для реактивной системы залпового огня HIMARS в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS", — рассказал Конашенков на брифинге.

Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Запорожской области

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожено три БМП и две боевые машины.

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ТАСС / Roman Koksarov

Оксана Попова

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