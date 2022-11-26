ВС России отбили атаку украинской армии на Краснолиманском направлении

Украинская армия попыталась атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, но лишилась 40 военных. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Коломыйчиха и Площанка ЛНР", — сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя Минобороны, российские артиллеристы остановили огнём силы ВСУ и отбросили их на исходные рубежи. Противник потерял более 40 бойцов убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.