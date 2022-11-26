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Опубликовано 26 ноября 2022, 11:47
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ВС России отбили атаку украинской армии на Краснолиманском направлении

Украинская армия попыталась атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, но лишилась 40 военных. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Коломыйчиха и Площанка ЛНР", — сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя Минобороны, российские артиллеристы остановили огнём силы ВСУ и отбросили их на исходные рубежи. Противник потерял более 40 бойцов убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Российские войска сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска сорвали атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожено три БМП и две боевые машины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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