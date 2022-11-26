ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 ноября 2022, 11:40

Российские военные отразили контратаки Украины на Донецком направлении

Российские силы отразили контратаки ВСУ в районах Белогоровки, Яковлевки и Клещиевки

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные отразили контратаки украинской армии в районе трёх населённых пунктов на Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано 70 бойцов ВСУ.

"На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещиевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", — сказал он на брифинге.

В бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев
В бригадах ВСУ под Сватовом и Кременной почти не осталось украинцев

Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, также украинская сторона потеряла один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar