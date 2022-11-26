Российские военные отразили контратаки Украины на Донецком направлении
Российские силы отразили контратаки ВСУ в районах Белогоровки, Яковлевки и Клещиевки
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные отразили контратаки украинской армии в районе трёх населённых пунктов на Донецком направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано 70 бойцов ВСУ.
"На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещиевка. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины", — сказал он на брифинге.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, также украинская сторона потеряла один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ