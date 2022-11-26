ВСУ нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке

При обстреле посёлка Гольмовский под Горловкой в Донецкой Народной Республике повреждения получил православный храм. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

"Вследствие украинской вооружённой агрессии зафиксировано два прямых попадания в храм Андрея Первозванного, что в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Разбита крестильная, повреждены окна", — указал градоначальник и добавил, что посёлок частично обесточен. Пост он сопроводил фотографиями с места обстрела.

Последствия обстрела православного храма при обстреле посёлка Гольмовский под Горловкой в ДНР. Фото © t.me / Приходько РИК